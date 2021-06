Beursblik: oude spionagezaak ASML geen groot gevaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Het lijkt onwaarschijnlijk dat ASML serieus in de problemen komt door een spionagezaak van enkele jaren terug. Dit zegt analist Michael Roeg in reactie op een artikel in het Financieele Dagblad. ASML liet destijds al weten het slachtoffer te zijn geweest van bedrijfsspionage door medewerker Zongchang Yu, die vervolgens een eigen bedrijf oprichtte. Yu is inmiddels al veroordeeld in de VS en kreeg een schadeclaim van honderden miljoenen dollars opgelegd. Yu zou momenteel vanuit China nieuwe klanten proberen te ronselen met de gestolen ideeën. Roeg denkt om meerdere redenen dat dit geen groot probleem wordt voor ASML. Allereerst gaat de gestolen informatie over software voor een nicheproduct en niet over hardware voor lithografie. Verder heeft ASML potentiële klanten al gewaarschuwd om geen zaken te doen met Yu. Doen ze dit toch, dan kan ASML simpelweg stoppen met de levering aan deze klanten, aldus de analist. Tot slot zou China zijn relatie met de VS en de EU nog verder in gevaar brengen als ze Yu zijn gang lieten gaan, denkt Roeg. Degroof Petercam heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 680,00 euro. Het aandeel noteerde vrijdag onveranderd op 549,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

