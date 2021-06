Beursupdate: AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 717,36 punten, terwijl de Midkap eveneens niet van zijn plaats kwam. Onder de hoofdaandelen ging Unilever aan kop met een stijging van 1 procent. ING was de dissonant met een verlies van bijna 2 procent op 11,44 euro. Barclays verlaagde het advies voor ING van Gelijkgewogen naar Onderwogen, met een onveranderd koersdoel van 9,00 euro. ING heeft maar liefst 8 miljard euro aan overtollig kapitaal, aldus analist Omar Fall, wat aantrekkelijk is, maar ook breed bekend. De analist meent verder dat de consensus te positief is over de kosten en de inkomsten. In de AMX wonnen de biotechfondsen Pharming en Galapagos tot 2 procent. Galapagos publiceerde de Fase 3-resultaten van de SELECTION-studie naar filgotinib bij colitis ulcerosa in The Lancet. Pharming bereikte daarnaast overeenstemming met het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding voor Ruconest in Spanje. Air France-KLM noteerde onderaan met een verlies van 2,6 procent. In de AScX won Hunter Douglas ruim 1 procent op 84,50 euro. Oprichter en grootaandeelhouder Sonnenberg verhoogde afgelopen maand zijn overnamebod van 64,00 naar 82,00 euro per aandeel, maar niet alle aandeelhouders zijn tevreden met het bod en willen meer. Het lokaal genoteerde Holland Colours won 1,3 procent na vrijgave van cijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

