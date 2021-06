AEX start handelsdag vermoedelijk vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting neutraal van start. Wall Street gaf donderdagavond terrein prijs en de Aziatische beurzen blijven vanochtend dicht bij huis.

Donderdag koerste de AEX nog licht lager met 0,3 procent op 718,93 punten, nadat een dag eerder de recordstand werd aangescherpt.

Ook Wall Street deed het donderdag rustig aan in aanloop naar de vrijgave vandaag van het Amerikaanse banenrapport, dat wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer. Techbeurs Nasdaq daalde 1 procent, terwijl de Dow Jones index juist vrijwel vlak sloot.

Donderdag kregen beleggers al een voorproefje van het banenrapport met de vrijgave van het rapport van loonstrookjesverwerker ADP. Dit rapport was onverwacht sterk, met 978.000 nieuwe banen in mei, terwijl gerekend werd op slechts 680.000, hetgeen tot terughoudendheid leidde onder beleggers.

"Met de huidige kijk op zaken van diverse bestuurders van de Fed kan dit cijfer wel een agendapunt worden", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Het rapport biedt overigens geen zekerheid voor de officiële banencijfers die vanmiddag naar buiten worden gebracht, benadrukte Marey. Economen voorspellen voor mei een banengroei van 671.000 en een werkloosheid van 5,9 procent. In april stond de werkloosheid op 6,1 procent.

Een krappe arbeidsmarkt wijst op een sterk economisch herstel, maar het kan ook de inflatie aanwakkeren en de Federal Reserve er toe aan zetten het monetaire beleid eerder te verkrappen, waardoor de fundamenten van de huidige 'bull markt' kunnen worden aangetast.

"Er zullen de komende weken data verschijnen die waarschijnlijk zeer sterk zullen zijn en zullen wijzen op inflatiedruk", waarschuwde marktanalist Willem Sels van HSBC Private Bank. "Steeds meer beleggers zullen zich dan afvragen of de Fed bij zijn standpunt blijft of dit zal aanpassen, en dat zal onvermijdelijk tot meer volatiliteit leiden", voegde hij toe.

De Fed weet beleggers er tot nu toe van te overtuigen dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is en dat de rente tot 2024 historisch ongekend laag zal blijven.

De hoofdindices in Azië noteren vanochtend binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzicht van het slot van donderdag.

Ook de olieprijzen noteren vanochtend onveranderd, nadat de Amerikaanse olie-future donderdag ook al niet van zijn plaats kwam. Het muntpaar euro/dollar noteerde op 1,2114.

Vanmiddag om half drie zullen beleggers op scherp staan met de vrijgave van de banengroei en werkloosheid in mei in de VS.

Bedrijfsnieuws

Galapagos publiceerde de Fase 3-resultaten van de SELECTION-studie naar filgotinib bij colitis ulcerosa in The Lancet. Het bleek volgens Galapagos dat filgotinib 200mg numeriek betere responsen vertoont dan een placebo.

Barclays verlaagde het advies voor ING van Gelijkgewogen naar Onderwogen, met een onveranderd koersdoel van 9,00 euro. ING heeft maar liefst 8 miljard euro aan overtollig kapitaal, aldus analist Omar Fall, wat aantrekkelijk is, maar ook breed bekend. De analist meent dat de consensus te positief is over de kosten en de inkomsten.

Pharming bereikte overeenstemming met het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding voor Ruconest in Spanje.

Holland Colours heeft in het afgelopen gebroken boekjaar de omzet onder druk zien staan, maar de winst trok wel aan. Holland Colours deed geen concrete uitspraken over het lopende jaar. Door de coronacrisis is de outlook wel "onstabieler" en is er aanhoudende onzekerheid, aldus het Apeldoornse verfbedrijf.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,4 procent bij een slot op 4.192,85 punten, de Nasdaq verloor 1,0 procent tot 13.614,51 punten en de Dow Jones index verloor 0,1 procent en eindigde op 34.577,04 punten.