Europese beurzen openen nipt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet, in afwachting van het officiële banenrapport uit de Verenigde Staten dat later op de dag verschijnt.

IG voorziet een openingsverlies van 2 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd.

Veel aandacht ging uit naar mondiale inkoopdata en economische cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dat laatste is een belangrijke graadmeter voor de Federal Reserve om zijn monetaire beleid te bepalen.

"Beleggers beginnen zich zorgen te maken over een mogelijke verkrapping van het monetaire beleid van de Fed", verklaarde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade het sentiment.

In de eurozone nam de activiteit in de dienstensector in mei verder toe. De inkoopmanagersindex kwam uit op 55,2, en daarmee een fractie boven een voorlopig cijfer. Ook de Britse dienstensector won in mei verder aan kracht en de dienstensector in de VS groeide zelfs in een recordtempo.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak van een solide herstel in de eurozone, dat waarschijnlijk een vervolg krijgt gedurende de zomer.



Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau boekte in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met 31 maart, een autonome omzetgroei. Verder werd een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd. De distillateur verwacht voor het lopende boekjaar een goede start, door een structureel beter consumentenklimaat in de Verenigde Staten nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Het aandeel sloot toch meer dan 3 procent in de min.

Saint-Gobain zag de koers met ruim 4 procent oplopen, nadat het donderdag aangaf dat het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft naar een record zal stijgen. Daarmee voerde de fabrikant van onder meer beglazing voor gebouwen de CAC 40 aan.

In Frankfurt waren aandelen van autofabrikanten in trek. BMW won 4,0 procent en Daimler 1,6 procent. Delivery Hero was met een verlies van 1,5 procent de grootste daler.

Euro STOXX 50 4.079,24 (-0,2%)

STOXX Europe 600 450,79 (-0,1%)

DAX 15.632,67 (+0,2%)

CAC 40 6.507,92 (-0,2%)

FTSE 100 7.064,35 (-0,6%)

SMI 11.510,60 (+0,4%)

AEX 717,08 (-0,3%)

BEL 20 4.075,27 (-0,4%)

FTSE MIB 25.452,33 (+0,3%)

IBEX 35 9.142,40 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

Beleggers reageerden terughoudend op een sterker dan verwacht ADP-banenrapport. Uit de cijfers van de loonstrookjesverwerker bleek donderdag dat de werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten in mei harder is gestegen dan verwacht. Er kwamen 978.000 nieuwe banen bij, terwijl de markt rekende op een stijging van 680.000 banen.

"Met de huidige kijk op zaken van diverse bestuurders van de Fed kan dit cijfer wel een agendapunt worden", volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Het rapport biedt overigens geen zekerheid voor het officiële banencijfer dat vrijdagmiddag naar buiten worden gebracht, benadrukte Marey. Economen voorspellen voor mei een banengroei van 671.000 en een werkloosheid van 5,9 procent. In april stond de werkloosheid op 6,1 procent.

De aandelenhandel is al dagen volatiel, vanwege zorgen over de monetaire gevolgen van een sterk economisch herstel in combinatie met een oplopende inflatie. Beleggers worden daarbij heen en weer geslingerd tussen groei en waarde-aandelen. Zij moeten vooral inschatten of de oplopende inflatie tijdelijk is, of dat deze een structureel karakter heeft en dit de Federal Reserve dwingt het monetaire beleid te verkrappen.



"Er zullen de komende weken data verschijnen die waarschijnlijk zeer sterk zullen zijn en zullen wijzen op inflatiedruk", zei marktanalist Willem Sels van HSBC Private Bank. "Steeds meer beleggers zullen zich afvragen of de Fed bij zijn standpunt blijft of dit zal aanpassen, en dat zal onvermijdelijk tot meer volatiliteit leiden", voegde hij toe.

John Williams van de New York Fed zei donderdag tegen Yahoo Finance dat nu niet het moment is voor een beleidsverandering. Hoewel het economische plaatje erg positief is, is nog geen sprake van de aanzienlijke vooruitgang die de centrale bank wil zien in de werkgelegenheid en inflatie om het beleid aan te passen, aldus Williams, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité.

Donderdag werd op macro-economisch vlak ook bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week verder is gedaald. Er werden 385.000 nieuwe aanvragen gedaan, terwijl de markt uitging van 393.000 eerste steunaanvragen.

Inkoopdata over de Amerikaanse dienstensector waren ook sterk. Met een indexniveau van 70,4 in mei sprak Markit van een recordniveau en ook het ISM-cijfer van 64,0 was de hoogste stand ooit.

De olieprijs sloot vrijwel onveranderd. Op een settlement van 68,81 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 0,02 dollar goedkoper ten opzichte van woensdag.

Het wekelijkse Amerikaanse olievoorradenrapport toonde een verdere daling van de olievoorraden in de Verenigde Staten, maar de benzinevoorraden en die voor stookolie liepen op.

Toch blijft het fundamentele plaatje voor olie positief, aldus marktanalist Sophie Griffiths van Oanda.

"De vraag naar olie wordt sterker in de VS, China en Europa en de algemene verwachting is dat de vraag hoger zal liggen dan het aanbod in de tweede helft van het jaar."

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde ruim 5 procent, nadat het aandeel de afgelopen drie handelsdagen al ruim 4 procent aan waarde verloor.

Exxon steeg licht, na berichten dat een activistische belegger waarschijnlijk een derde zetel krijgt in het bestuur van de energiereus. Deze activist krijgt zo nog meer slagkracht om zijn onvrede te uiten over de teruglopende winsten en de strategie gericht op fossiele brandstoffen.

Aandelen AMC Entertainment bewogen volatiel nadat het entertainmentconcern een emissie van 11,55 miljoen nieuwe aandelen aankondigde in de hoop te kunnen profiteren van de extreme stijging van het aandeel. Het aandeel sloot uiteindelijk 18 procent lager maar staat op weekbasis liefst 93 procent in de plus.

General Motors steeg ruim 6 procent, nadat de autofabrikant zich positiever uitliet over de eerste jaarhelft. Ford won zelfs meer dan 7 procent na sterke verkoopcijfers in de maand mei.

S&P 500 index 4.192,85 (-0,4%)

Dow Jones index 34.577,04 (-0,1%)

Nasdaq Composite 13.614,51 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, maar de koersuitslagen waren niet groot.

Nikkei 225 28.942,19 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.589,28 (+0,1%)

Hang Seng 29.007,32 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2112. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,2135.

USD/JPY Yen 110,25

EUR/USD Euro 1,2112

EUR/JPY Yen 133,52

MACRO-AGENDA:

11:00 Detailhandelsverkopen - April (Bel)

11:00 Detailhandelsverkopen - April (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Mei (VS)

16:00 Fabrieksorders - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten