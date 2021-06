Meer nieuwe gebruikers Slack Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Slack Technologies kon in het eerste kwartaal nog altijd profiteren van de trend om thuis te werken als gevolg van de coronacrisis. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse online communicatiedienst. Slack kreeg er in de verslagperiode meer dan 13.000 betalende klanten bij, waarmee het totaal uitkwam op 169.000. Dit resulteerde in een omzet van ruim 273 miljoen dollar, een stijging van 36 procent op jaarbasis. De brutowinst verbeterde van 176 miljoen naar ruim 234 miljoen dollar, bij een brutomarge van 85,6 procent. Operationeel draaide Slack een verlies van ruim 55 miljoen dollar in het eerste kwartaal maar dat was een jaar eerder nog meer dan 76 miljoen dollar. Onder de streep kwam het verlies uit op 0,05 dollar per aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

