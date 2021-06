Broadcom verkoopt meer chips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan de markt had verwacht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. De nettowinst steeg van 448 miljoen naar 1,42 miljard dollar, of 3,30 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 6,62 dollar was beter dan de 6,43 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden en ook boven de 5,14 dollar per aandeel die in het tweede kwartaal een jaar eerder in de boeken kwam. De omzet van Broadcom steeg van 5,74 miljard naar 6,61 miljard dollar, onder meer door een stijging van 20 procent van de chipverkopen en een omzetstijging van 4 procent bij de tak van infrastructuursoftware. Analisten voorspelden een omzet van 6,51 miljard dollar en Broadcom zelf rekende vooraf op 6,5 miljard dollar. De omzet bij de chiptak van 4,82 miljard was ook boven de verwachting van 4,71 miljard dollar van de FactSet-analisten. Outlook Ook in het lopende derde kwartaal rekent Broadcom op verdere groei, onder meer door een aanhoudend sterke vraag naar clouddiensten, zei CEO Hock Tan in een toelichting. Voor het derde kwartaal gaat Broadcom uit van een omzet van 6,75 miljard dollar, waar de markt 6,59 miljard dollar voorspelt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

