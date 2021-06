Beursblik: inflatie in Europa loopt verder op

(ABM FN-Dow Jones) In het vierde kwartaal van 2021 komt de inflatie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk mogelijk hoger uit dan waar de Europese Centrale Bank en Bank of England momenteel op rekenen. Dit schreef de Japanse bank Nomura donderdag in een rapport.

De analisten voorspellen voor de eurozone een inflatie van 2,7 procent tegen het eind van het jaar, waar de marktconsensus ligt op 2,3 procent en de ECB 2,0 procent voorspelt. Ook voor het VK gaat Nomura uit van een inflatie van 2,7 procent, waar de Britse centrale bank 2,5 procent verwacht.

De analisten benadrukken wel dat de hoge inflatie niet blijvend is. In 2022 zakt de inflatie in de eurozone weer terug tot onder de 2 procent die de ECB in zijn monetaire beleid nastreeft. En ook in het VK zal de inflatie afzwakken rond de doelstelling van 2 procent van de BoE.

Nomura verwacht niet dat de inflatie in de eurozone na 2022 oploopt naar 2 procent, waardoor de ECB een soepel monetair beleid kan blijven voeren. Nadat het Pandemic Emergency Purchase Programme, of PEPP is beëindigd, zal de ECB vermoedelijk zijn Asset Purchase Programme voortzetten en de rentes laag houden, aldus de analisten.

Voor de Britse centrale bank verwachten Nomura een voorzichtige benadering rond het verkrappen van het beleid, waarbij mogelijk eerst een afbouw van QE wordt aangekondigd, alvorens de rente wordt verhoogd. Daarmee zou een Britse renteverhoging worden uitgesteld tot na volgend jaar; het tijdstip waarop de markt momenteel rekent.