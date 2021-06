Europese beurzen sluiten overwegend lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. Bij een slot van 450,79 punten, daalde de Stoxx Europe 600 index 0,1 procent. De Duitse DAX steeg 0,2 procent tot 15.632,67 punten, de Franse CAC 40 verloor 0,2 procent bij een slotstand van 6.507,92 punten en de Britse FTSE 100 daalde 0,6 procent tot 7.064,35 punten.

Veel aandacht ging uit naar mondiale inkoopdata en economische cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dat laatste is een belangrijke graadmeter voor de Federal Reserve om zijn monetaire beleid te bepalen.

In mei kwamen er in de private sector in de Verenigde Staten 978.000 nieuwe banen bij, waar gerekend was op een groei van 680.000.

"Beleggers beginnen zich zorgen te maken over een mogelijke verkrapping van het monetaire beleid van de Fed", verklaarde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade het sentiment.

In de eurozone nam de activiteit in de dienstensector in mei verder toe. De inkoopmanagersindex kwam uit op 55,2, en daarmee een fractie boven een voorlopig cijfer. Ook de Britse dienstensector won in mei verder aan kracht en de dienstensector in de VS groeide zelfs in een recordtempo.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak van een solide herstel in de eurozone, dat waarschijnlijk een vervolg krijgt gedurende de zomer.

De euro/dollar noteerde donderdag op 1,2127. De WTI-olieprijs verloor 0,5 procent ondanks een verdere daling van de Amerikaanse olievoorraden.



Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau boekte in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met 31 maart, een autonome omzetgroei. Verder werd een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd. De distillateur verwacht voor het lopende boekjaar een goede start, door een structureel beter consumentenklimaat in de Verenigde Staten nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Het aandeel sloot toch meer dan 3 procent in de min.

Saint-Gobain zag de koers met ruim 4 procent oplopen, nadat het donderdag aangaf dat het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft naar een record zal stijgen. Daarmee voerde de fabrikant van onder meer beglazing voor gebouwen de CAC 40 aan.

In Frankfurt waren aandelen van autofabrikanten in trek. BMW won 4,0 procent en Daimler 1,6 procent. Delivery Hero was met een verlies van 1,5 procent de grootste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend lager. Alleen de Dow Jones index noteerde licht hoger.