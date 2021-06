Montea investeert in twee Nederlandse projecten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Montea heeft voor 29 miljoen euro geïnvesteerd in een tweetal Nederlandse projecten. Dit meldde het logistiekvastgoedbedrijf donderdag nabeurs. Deze overeenkomsten passen volgens Montea in de verhoogde groeidoelstellingen en zullen resulteren in een vastgoedportefeuille van 1,6 miljard euro tegen eind 2021, zei het bedrijf in een toelichting. Montea gaat voor voor Bas Service Oriented Logistics in Etten-Leur een nieuw distributiecentrum bouwen van circa 26.500 vierkante meter. Daarnaast kocht het logisitiekvastgoedbedrijf een distributiecentrum in Ridderkerk van circa 6.750 vierkante meter. In totaal is met deze twee investeringen een bedrag van 29 miljoen euro gemoeid en de jaarlijkse huurinkomsten bedragen circa 1,8 miljoen euro netto. Dat komt neer op een gemiddeld aanvangsrendement van 6,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

