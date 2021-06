GM verwacht meevallende resultaten

(ABM FN-Dow Jones) General Motors ziet zijn voortdurende inspanningen om prioriteit te geven aan het gebruik van halfgeleiders vruchten afwerpen, want de Amerikaanse autofabrikant rekent op een aanzienlijk beter resultaat in de eerste jaarhelft dan eerder gedacht. Dit meldde het bedrijf donderdag.

GM is ook optimistisch over het volledige jaar en verwacht aanvullende informatie te delen tijdens de toelichting op de resultaten in het tweede kwartaal deze zomer.

"De resultaten in de eerste halfjaar zullen significant beter zijn dan eerder gedacht en de onderneming is optimisme over het hele jaar", aldus GM.

"Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders blijft complex en zeer veranderlijk, maar de snelheid, wendbaarheid en toewijding van ons team, inclusief onze dealers, heeft ons geholpen creatieve manieren te vinden om klanten tevreden te stellen", volgens Phil Kienle, die bij GM vice-president is van North America Manufacturing and Labor Relations.

"De vraag van de klant blijft erg sterk."

De productie in bepaalde productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Azië en Zuid-Amerika blijft ook in juni en juli de gevolgen ondervinden van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, volgens GM. Naarmate het wereldwijde aanbod van halfgeleiders herstelt, verwacht het bedrijf soortgelijke acties in markten over de hele wereld te implementeren om de productie te hervatten en de leveringen aan dealers in de tweede helft van het jaar te vergroten.