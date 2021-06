AEX geeft recordstand weer prijs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager gesloten, nadat sterke macrocijfers de vrees voor een verkrapping van het monetair beleid aanwakkerden.



De AEX index, woensdag nog goed voor een nieuw record op 718,93 punten, daalde vandaag 0,3 procent tot 717,08 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een vlak slot resteerde.

Het Damrak opende donderdag al licht lager, en de verliezen liepen verder op na goede Amerikaanse macrocijfers.

Uit de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek dat de werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten in mei harder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg met 978.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 680.000 banen. De daling van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS was iets sterker dan verwacht.

De Amerikaanse banengroei zou wel eens een belangrijk agendapunt kunnen worden voor de Federal Reserve, concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank. "De groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector met 978.000 was niet alleen sterker dan verwacht, maar is ook nog eens breed gedragen, ofschoon horeca met een groei van 440.000 ook nu weer het leeuwendeel voor zijn rekening neemt", zei hij.

Vrijdagmiddag volgt het officiële banenrapport.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt vandaag ook inzicht in het sentiment onder inkopers in de dienstensector. De sector in de eurozone liet in mei een groeiversnelling zien. De index steeg van 50,5 naar 55,2.

De dienstensector in Duitsland liet in mei weer groei zien, tegenover een lichte krimp in de maand ervoor. Hetzelfde gold voor Italië, terwijl in Frankrijk, Spanje en het VK de groei versnelde. Twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector wezen ook elk op een groeiversnelling.

De euro/dollar noteerde op 1,2127. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2208 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2209 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,2 procent lager, hoewel uit de meest recente cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week verder zijn gedaald.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Ahold Delhaize met een winst van 1,5 procent, gevolgd door Signify en Wolters Kluwer met winsten van respectievelijk 1,3 procent en 0,6 procent.

Adyen was met een verlies van 3,2 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. ArcelorMittal verloor 1,7 procent en KPN daalde 1,2 procent.

In de Midkap ging Flow Traders aan kop. Het aandeel won 1,6 procent. Air France-KLM bungelde met een verlies van 4,6 procent onderaan.

In de AScX won Accsys 1,2 procent, Kendrion steeg 1,1 procent en Ajax verloor 1,6 procent.

Het lokaal genoteerde Core Laboratories steeg 17,7 procent en Allfunds 2,7 procent, nadat ING dit laatste aandeel op de kooplijst zette. Envipco daarentegen leverde 10,6 procent in.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.201,61 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood.