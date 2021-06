Video: inflatiestijging permanent of tijdelijk? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu de economie weer op krachten komt, is de grote vraag wat er met de Amerikaanse inflatie gebeurt. Is deze permanent of niet? Director of Research Multi Asset Grethe Schepers van Fidelity International geeft voor de camera aan ABM Financial News antwoord op deze vraag. Voorlopig lijkt de stijging van voorbijgaande aard, maar de sterke conjunctuur, de begrotingssteun en sommige structurele risico’s kunnen de Amerikaanse centrale bank toch nog in het nauw brengen, waarschuwt Schepers. Klik hier voor: inflatiestijging permanent of tijdelijk? ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

