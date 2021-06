Beursblik: banengroei dreigt monetair agendapunt te worden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei zou wel eens een belangrijk agendapunt kunnen worden voor de Federal Reserve. "De groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector met 978.000 was niet alleen sterker dan verwacht, maar is ook nog eens breed gedragen, ofschoon horeca met een groei van 440.000 ook nu weer het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. Met de huidige kijk op zaken van diverse bestuurders van de Fed kan dit cijfer wel een agendapunt worden", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. Het rapport van loonstrookjesverwerker ADP biedt overigens geen zekerheid voor het banencijfer dat vrijdagmiddag naar buiten worden gebracht, benadrukte Marey.



De euro daalde kort na publicatie van het ADP-rapport met 0,4 procent naar 1,2164 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

