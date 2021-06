Aandelenemissie AMC Entertainment na koersexplosie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment geeft 11,55 miljoen nieuwe aandelen uit, in de hoop te kunnen profiteren van de extreme stijging van de aandelenkoers van de zogeheten 'meme stock' dit jaar en vooral afgelopen week. Het entertainmentbedrijf geeft daarbij de nodige waarschuwingen af, dat de investering slecht kan uitpakken. "De marktprijzen en het handelsvolume waren recent extreem volatiel en kunnen dat blijven", waarschuwt het bedrijf. "We waarschuwen u om in deze omstandigheden niet te beleggen in ons aandeel, tenzij u bereid bent om het risico te nemen dat u een aanzienlijk deel van uw belegging verliest." Het aandeel stond op 24 mei nog op 12,18 dollar en tikte een week later op 2 juni tijdens de handelsdag een koers van 72,62 dollar aan. Uiteindelijk sloot ACM woensdag na een stijging van bijna 96 procent op 62,55 dollar. Begin dit jaar noteerde het aandeel nog onder de 2 dollar. "En we hebben in de tussentijd geen nieuws bekendgemaakt over de onderliggende activiteiten", benadrukte AMC donderdag. Het bedrijf noemt de aandelenkoers het resultaat van markt- en handelsdynamiek en niet gebaseerd op onderliggende waarde. AMC Entertainment is één van de aandelen die door particuliere beleggers met behulp van een Reddit-account en een digitale handelsapp zoals Robinhood worden "gehyped" om een shortsqueeze uit te lokken. Omdat professionele beleggers relatief grote shortposities hebben in deze aandelen, drijven de particuliere beleggers de koers samen omhoog, in de hoop dat de shorters hun dreigende verliezen gaan afdekken door aandelen bij te kopen en de koers zo nog hoger opjagen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.