Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De futures wijzen donderdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood. De Amerikaanse aandelenmarkten doen daarmee een stap terug in afwachting van een reeks macrocijfers, waaronder het ADP-banenrapport en de wekelijkse steunaanvragen. Vrijdag volgt het officiële banenrapport.



De aandelenhandel is volatiel de afgelopen dagen, vanwege zorgen over de gevolgen van een sterk economisch herstel in combinatie met een oplopende inflatie. Beleggers worden daarbij heen en weer geslingerd tussen groei en waarde-aandelen. Zij moeten vooral inschatten of de hogere inflatie tijdelijk is, of dat deze een structureel karakter heeft en de Federal Reserve dwingt het monetaire beleid te verkrappen.



"Er zullen de komende weken data verschijnen die waarschijnlijk zeer sterk zullen zijn en zullen wijzen op inflatiedruk", zei marktanalist Willem Sels van HSBC Private Bank. "Steeds meer beleggers zullen zich afvragen of de Fed bij zijn standpunt blijft of dit zal aanpassen, en dat zal onvermijdelijk tot meer volatiliteit leiden", voegde hij toe. Donderdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ADP-banenrapport, de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het eerste kwartaal, gevolgd door twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector en tot slot de wekelijkse olievoorraden. Een deel van deze cijfers zou normaliter op woensdag zijn verschenen, maar omdat Amerika afgelopen maandag Memorial Day vierde, werden deze een dag opgeschoven. De euro/dollar noteerde op 1,2198. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2208 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2209 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,1 procent lager. Bedrijfsnieuws Exxon daalde voorbeurs 0,7 procent, na berichten dat een activistische belegger waarschijnlijk een derde zetel krijgt in het bestuur van de energiereus. De activist krijgt zo nog meer slagkracht om zijn onvrede over de teruglopende winsten en de strategie gericht op fossiele brandstoffen te uiten. Morgan Stanley noteerde voorbeurs vlak. De Amerikaanse bank zit middenin een modernisering van zijn IT-systemen, waarbij de bank onder andere nieuwe cloudfuncties introduceert, "die zijn klanten en de sterk gereguleerde financiële dienstverleningssector ten goede zullen komen", aldus de bank. Tesla verloor voorbeurs 1,7 procent, nadat het aandeel de afgelopen drie handelsdagen al ruim 4 procent daalde. AMC Entertainment noteerde voorbeurs 17,5 procent hoger, nadat het aandeel woensdag al bijna in waarde verdubbelde en tot dusver deze week maar liefst 140 procent steeg. Broadcom en Slack Technologies publiceren donderdag nabeurs kwartaalcijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.208,12 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 34.600,38 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 13.756,33 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

