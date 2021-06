Europese beurzen licht lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht lager, in afwachting van Amerikaanse banendata die donderdag en vrijdag worden gepubliceerd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling zien van 0,2 procent naar 450,00 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,4 procent naar 15.538,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 6.513,98 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,7 procent naar 7.058,43 punten.

De meervoudige gevoeligheid van de arbeidsdata schuilt in de invloed die deze hebben: een sterke banengroei duidt op een sterke Amerikaanse economie, maar kunnen voor de Federal Reserve een nieuw signaal zijn dat het monetaire beleid krapper moet worden en dat kan minder positief uitpakken voor de aandelenmarkten.

In China en Japan lieten de dienstensectoren minder activiteit zien, met in Japan zelfs een verdere krimp. In China was nog wel sprake van een aardige groei.

Ook uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk kwamen voor de dienstensectoren inkoopdata naar buiten en die waren positief.

Het aantal banen in de Amerikaanse private sector groeide naar verwachting met 680.000 in mei, tegen 742.000 in april. Voor de steunaanvragen ligt de verwachting op 393.000, tegen 406.000 een week eerder.

Naast de banendata volgen ook de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector over mei en de van woensdag uitgestelde wekelijkse olievoorraden.

Ook vandaag treedt een aantal bestuurders van de Federal Reserve op, waaronder weer Harker en verder de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic en van Dallas Robert Kaplan.

Olie noteerde donderdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 68,67 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 71,21 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2204. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2207 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,2214 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau heeft in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met 31 maart, de omzet autonoom zien stijgen en kondigde ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. De distillateur verwacht voor het lopende boekjaar een goede start, door een structureel beter consumentenklimaat in de Verenigde Staten nu de coronamaatregelen worden versoepeld. De doelstellingen werden door Rémy Cointreau herhaald met een brutomarge van 72 procent en een operationele marge van 33 procent in 2030. De koers van het aandeel noteerde 4,8 procent lager.

In Parijs bleven de de koersen van hoofdaandelen in de buurt van de slotnoteringen van woensdag, met uitzondering van Saint-Gobain dat zijn koers met 3,8 procent zag oplopen, nadat het donderdag aangaf dat het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft naar een record kan oplopen.

In Frankfurt tekenden zich geen noemenswaardige koersverschillen af.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 4.208,17 punten, de Dow Jones index noteerde een plus van 0,1 procent op 34.600,38 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.757,33 punten.