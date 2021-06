Valuta: Fed bereidt markt voorzichtig voor op tapering

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder 1,22 dollar, na hints op een krapper monetair beleid woensdag van Patrick Harker, voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia.

"Die gaf aan dat het voor de Fed binnenkort tijd kan worden eens na te denken over tapering", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat lijkt een voorzichtige aanwijzing voor een naderend moment waarop de Fed zijn beleid langzaam verkrapt. Wij denken dat het maandelijkse inkoopprogramma van 120 miljard dollar eind dit jaar wordt teruggebracht naar 100 miljard dollar, afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen", aldus Van der Meer.

Vandaag volgen twee belangrijke data over de Amerikaanse arbeidsmarkt en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen en de banengroei in de private sector. In combinatie met de komende optredens van Fed-prominenten, waaronder die van Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag, zet dat het euro/dollar-paar nadrukkelijk in de schijnwerpers.

In China en Japan lieten de dienstensectoren minder activiteit zien, met in Japan zelfs een verdere krimp. In China was nog wel sprake van een aardige groei.

Ook uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk kwamen voor de dienstensectoren inkoopdata naar buiten en die waren positief.

Het aantal banen in de Amerikaanse private sector groeide naar verwachting met 680.000 in mei, tegen 742.000 in april. Voor de steunaanvragen ligt de verwachting op 393.000, tegen 406.000 een week eerder.

Naast de banendata volgen ook de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector over mei en de van woensdag uitgestelde wekelijkse olievoorraden.

Ook vandaag treedt een aantal bestuurders van de Federal Reserve op, waaronder weer Harker en verder de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic en van Dallas Robert Kaplan.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,2190 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8598 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag stabiel op 1,4179 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent hoger op 6,3911 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag ook 0,2 procent ten opzichte van de Japanse munt en noteerde daarmee op 109,7510 yen.