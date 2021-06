Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte donderdagochtend een pas op de plaats. Rond de klok van 11.15 uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 717,59 punten.

Volgens analisten van SEB en ING zijn beleggers vooral in afwachting van het Amerikaanse banenrapport op vrijdag, dat voor de nodige volatiliteit kan zorgen gezien de markt zal zoeken naar signalen dat de Federal Reserve tapering overweegt.

In aanloop naar het officiële banenrapport, zullen ook banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP vanmiddag nauwlettend in de gaten worden gehouden. "Een sterke arbeidsmarkt zal de discussie aanjagen over de inflatieoutlook", aldus de analisten van SEB.

"Gaat de Federal Reserve al beginnen met het praten over het dichtdraaien van de geldkraan of nog niet? Dat hangt voor een belangrijk deel namelijk af van de cijfers die vandaag en vooral morgen uitkomen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Als er vorige maand meer banen zijn ontstaan dan verwacht, namelijk 655.000, is dat goed nieuws voor de Amerikaanse economie maar minder goed nieuws voor beleggers, zo merkte Wiersma op. "In dat geval neemt de kans namelijk toe dat de Fed zal beginnen met praten over het terugschroeven van de ongekende stimuleringsmaatregelen waarmee zij vorig jaar, op het dieptepunt van de coronacrisis, is begonnen."

"Er zullen in de komende maanden zeer sterke macrocijfers verschijnen, die zullen leiden tot inflatiedruk", aldus CIO Willem Sels van HSBC Private Bank. "Meer en meer beleggers zullen zich afvragen of de Fed bij haar beleid blijft of daar juist veranderingen in zal doorvoeren en dat zal onvermijdelijk leiden tot volatiliteit", aldus Sels.

Verder wees SEB op de Aziatische aandelenmarkten, die vanochtend bescheiden winsten boekten ondanks speculatie dat de Amerikaanse president Joe Biden de lijst met bedrijven die banden hebben met het Chinese leger wil herzien. "De plannen van de Europese Unie om de importtarieven voor staal, cement en aluminium te veranderen heeft geen negatief effect gehad op het sentiment", aldus SEB.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend vlak op 1,2199, terwijl de olieprijzen vlak noteerden.

Vanochtend werd bekend dat de Chinese dienstensector in mei nog altijd in de lift zat, maar het groeitempo was wel lager dan in april, terwijl de Japanse dienstensector in mei juist in een hoger tempo is gekrompen.

Ook de Europese dienstensector liet in mei nog steeds groei zien. De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in mei uit op 55,2 tegen 50,5 in april. Eerder was voor de index voorlopig 55,1 berekend. De samengestelde index steeg van 53,8 in april naar 57,1 in mei bij een voorlopige index van 56,9.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Ahold Delhaize ging aan kop met een winst van 0,8 procent. ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In de Midkap was het beeld vergelijkbaar. Boskalis en Fugro waren met 0,7 procent de grootste stijgers. AAir France-KLM was met een verlies van 2,0 procent de sterkste daler. AMG was met een verlies van 1,8 procent een goede tweede.

In de AScX verloor Ajax 0,7 procent. Accsys won 1,6 procent.

Het lokaal genoteerde Core Laboratories steeg 13,1 procent en Allfunds 4,2 procent nadat ING het aandeel op de kooplijst zette.