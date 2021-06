Beursblik: ING zet Allfunds Group op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING is gestart met het volgen van de Britse distributeur van beleggingsfondsen Allfunds Group met een koopadvies en een koersdoel van 19,53 euro en plaatste het aandeel op zijn favorietenlijst. Het aandeel heeft volgens analist Reg Watson een uniek productaanbod, dat leidt tot een virtueuze cirkel van schaalgrootte, netwerkvoordelen en meer marktaandeel in een markt die structureel groeit door wijzigingen in de regelgeving en de behoefte aan goedkopere producten. Dit levert naar verwachting van ING een bedrijf op dat jaarlijks 13 tot 15 procent groeit, en in de komende vijf jaar 810 miljoen euro kapitaal zal teruggeven aan aandeelhouders. Allfunds verbindt bijna 2.000 fondshuizen en vermogensbeheerders die beleggingsfondsen aanbieden met zo'n 1.500 distributeurs zoals banken en brokers die de fondsen verkopen aan beleggers. Het bedrijf is actief in 60 landen en is vooral groot in Spanje, Italië, Frankrijk en de Benelux. Het bedrijf administreert 1,2 biljoen euro aan vermogen, op een totale markt van 14,5 biljoen, met een potentiële omzet voor platforms in deze markt van 6,3 miljard euro. Het koersdoel wijst op een hogere waardering dan sectorgenoten, omdat het groeiprofiel beter is, aldus ING. Allfunds stond donderdag in Amsterdam 3,6 procent hoger op 14,98 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.