Beursblik: Prosus wordt een soort Softbank

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft met Stack Overflow een dure maar veelbelovende overname gedaan, maar belangrijker dan dit nieuws is mogelijk de strategische richting die de internetinvesteerder lijkt in te slaan. Dat stelde analist Ken Rumph van Jefferies donderdag. Het aandeel Prosus kwam in 2019 naar de beurs met hoop op eenvoudige ontsluiting van waarde, maar inmiddels is gebleken dat het management vooral mikt op groei, terwijl de overwaarde van het Tencent-belang slechts mondjesmaat wordt verzilverd. Beleggers verwachtten eerder dat Prosus het enorme Tencent-belang te gelde wilde maken zonder er veel belasting over te betalen, om zo de grote korting van 30 tot 40 procent bij het moederbedrijf Naspers te verlagen. Maar na het bod op Just Eat en de beleggersdag eind 2019 bleek die verwachting ijdel, stelden de analisten. Prosus bleek een durfinvesteerder, gefocust op drie pilaren naast de dominante waarde van het Tencent-belang: maaltijdbezorging, betalingen en online platformen. Na mislukte overnames van Just Eat en een onderdeel van Ebay leek Prosus een kleine vertrouwenscrisis door te maken, aldus Rumph, maar de overname van Stack Overflow wijst erop dat het lef weer terug is. Met een nieuwe pilaar erbij wordt het duidelijker dat Prosus meer richting een complexe structuur gaat zoals het Japanse Softbank en een grotere korting op de boekwaarde van de onderliggende investeringen. Het complexe ruilbod met moederbedrijf Naspers dreigt intussen te mislukken, merkte Jefferies op. Jefferies heeft een Houden advies met een koersdoel van 83,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

