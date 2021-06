Elastic overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Elastic heeft in het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar de verwachtingen overtroffen. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van het Nederlandse softwarebedrijf met een notering in New York. In het vierde kwartaal, dat liep tot en met april, liep het verlies op jaarbasis op van 31,2 naar 43,3 miljoen dollar. Per aandeel bedroeg het verlies 0,48 dollar of 0,08 dollar op aangepaste basis. De omzet steeg van 123,6 naar 177,6 miljoen dollar. Elastic mikte zelf op een aangepast verlies van 0,15 tot 0,18 dollar per aandeel en een omzet van 158 tot 159 miljoen dollar. Over heel het boekjaar werd een verlies geboekt van 129,4 miljoen op een omzet van 608,5 miljoen dollar tegenover een verlies van 167,2 miljoen en 426,6 miljoen dollar een jaar eerder. Elastic zei inmiddels 15.000 abonnees te hebben tegen 13.800 een kwartaal eerder en meer dan 11.300 een jaar eerder. Het aantal klanten met een contractwaarde van meer dan 100.000 per jaar steeg tot meer dan 730 tegen meer dan 670 een kwartaal eerder en 610 een jaar eerder. "De datavolumes blijven stijgen nu steeds meer bedrijven digitaliseren en clouddiensten omarmen", aldus CEO Shay Banon. "De aanhoudende vraag zal er uiteindelijk toe leiden dat we in het boekjaar 2023 meer dan 1 miljard dollar aan omzet zullen genereren." Elastic mikt voor het lopende kwartaal op een omzet van 171 tot 173 miljoen dollar en voor heel het jaar, dat eindigt in april 2022, wordt een omzet van 782 tot 788 miljoen dollar voorzien. Het aangepaste verlies kan in het lopende kwartaal uitkomen op 0,10 tot 0,13 dollar per aandeel en 0,51 tot 0,60 dollar voor heel het jaar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een aangepast verlies van 0,12 dollar per aandeel en een omzet van 165,5 miljoen dollar dit kwartaal en een aangepast verlies van 0,48 dollar per aandeel en een omzet van 736,7 miljoen dollar voor heel het jaar. Het aandeel Elastic sloot donderdag 0,3 procent lager op 118,02 dollar. In de elektronische handel nabeurs won het aandeel echter 12,8 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

