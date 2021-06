Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 26 punten voor de Duitse DAX, een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag eveneens licht hoger gesloten.

Energiebedrijven zaten in de lift dankzij de hogere olieprijs, die rond zijn hoogste niveau in twee jaar schommelde. Deze stijging was met name te danken aan een besluit van oliekartel OPEC dinsdag om zijn huidige productieplan te handhaven, waarbij de productie geleidelijk wordt opgevoerd.

Zorgen over de inflatie en hoe de Federal Reserve hierop zal reageren, sudderden op de achtergrond, vooruitlopend op de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve vanavond. De markt verwacht dat het rapport van de Fed op een sterke verbetering van de arbeidsmarkt zal wijzen, wat de markt donderdag en vrijdag bevestigd wil zien in de wekelijkse steunaanvragen en het banenrapport.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse detailhandelsverkopen in april op maandbasis zijn gedaald met 5,5 procent, wat meer was dan de verwachte daling van 2,0 procent. Op jaarbasis tekende zich nog wel een stijging van 4,4 procent af.

De producentenprijzen van de eurozone in april liepen op maandbasis met 1,0 procent op en op jaarbasis met 7,6 procent. Deze data kwamen grofweg overeen met de verwachtingen. Zonder de effecten van energieprijzen stegen de prijzen op maandbasis met 0,9 procent en op jaarbasis met 3,5 procent.

Bedrijfsnieuws



Novartis heeft met een Fase III JUNIPERA-studie met Cosentyx voor de behandeling van artritis bij kinderen en tieners positieve uitkomsten behaald. Het aandeel steeg 1,0 procent.

Total steeg 2,2 procent, BP won 2,0 procent en Royal Dutch Shell noteerde eveneens 2,0 procent hoger, na het besluit van OPEC om zijn productieovereenkomst te handhaven. Shell kreeg ook een koopadvies van Cowen.

Nokia steeg 4,p procent. Het aandeel wordt momenteel veel besproken op het WallStreetBets-forum van Reddit.

Interpump Group steeg 6,2 procent, nadat de Italiaanse fabrikant van hogedrukwaterpompen een overeenkomst sloot voor de overname van White Drive Motors & Steering-activiteiten van het Deense Danfoss.

Wizz-Air daalde 0,1 procent, nadat de Midden-Europese prijsvechter voor het boekjaar 2021 een verlies voor belastingen noteerde en tevens waarschuwde dit lopende jaar ook rode cijfers te verwachten.

Euro STOXX 50 4.088,50 (+0,4%)

STOXX Europe 600 451,34 (+0,3%)

DAX 15.602,71 (+0,2%)

CAC 40 6.521,52 (+0,5%)

FTSE 100 7.108,00 (+0,4%)

SMI 11.470,35 (+0,3%)

AEX 718,93 (+0,4%)

BEL 20 4.091,82 (-0,2%)

FTSE MIB 25.379,69 (+0,2%)

IBEX 35 9.180,70 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag nog licht hoger gesloten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve, waarbij de markt nieuwe inzichten hoopte op te doen over het economisch herstel en de inflatie.

Uit de notulen bleek dat de Amerikaanse economie van begin april tot eind mei in een gematigd tempo is gegroeid, maar iets sneller dan in de voorgaande periode. Diverse districten spraken van positieve effecten op de economie vanwege de verhoogde vaccinatiegraad en het versoepelen van de coronamaatregelen, terwijl de contacten ook opmerkten dat sprake was van nadelige effecten die de groei remmen, waaronder aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen.

Per saldo is de algehele prijsdruk sinds het laatste rapport toegenomen, zo bleek uit het Beige Book. Met name de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen leiden volgens het rapport tot druk op de kosten. Vooruitblikkend, anticiperen de contacten van de Fed dat de kosten en prijzen in de komende maanden verder zullen stijgen.

Over het algemeen zijn de verwachtingen weinig veranderd, luidde de conclusie. Participanten aan het onderzoek zijn optimistisch en gaan ervan uit dat de economische groei stevig zal blijven, zei de centrale bank in het verslag.

Begin deze maand wankelden de belangrijkste Amerikaanse indices, die dankzij ongekend fiscale en monetaire steun dicht bij hun hoogste niveau ooit schommelen, toen beleggers op zoek waren naar nieuwe data om de hoge waarderingen voor veel aandelen te rechtvaardigen.

"Het zal voor markten steeds moeilijker worden om positief verrast te worden", zei marktanalist Willem Sels van HSBC Private Bank. "Het tij is niet meer zo sterk", voegde hij toe.

Volgens Sells zullen bedrijven die gevoeliger zijn voor de economie waarschijnlijk goed presteren, zoals banken en bedrijven die het moeten hebben van consumentenbestedingen. Ook over aandelen die profiteren van overheidsuitgaven, zoals infrastructuur en de duurzaamheidssector, is hij positief. "De bezorgdheid dat de de Fed zijn soepele monetaire beleid als gevolg van de inflatiedruk zou kunnen terugdraaien, zal waarschijnlijk voor onrust op de markten blijven zorgen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 4,0 procent. De marktindex daalde van 693,7 naar 665,9.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,6 procent, ofwel 1,11 dollar, hoger op 68,83 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Donderdag staan in de Verenigde Staten een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ADP-banenrapport, de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het eerste kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Zoom Video Communications heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verwachtingen overtroffen en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel daalde desondanks 0,1 procent.

Ook Hewlett Packard Enterprise heeft zijn winstverwachtingen verhoogd, na een sterk resultaat in het afgelopen kwartaal, dat te danken is aan explosieve groei van het gebruik van online toepassingen tijdens de coronacrisis. Het aandeel verloor 0,2 procent.

Etsy heeft een akkoord bereikt met het Britse Depop over een overname voor ruim 1,6 miljard dollar. Depop werd in 2011 opgericht. In 2020 werd er voor 650 miljoen dollar op het platform verhandeld. De omzet voor Depop bedroeg 70 miljoen dollar. In beide gevallen ging het om een stijging van meer dan 100 procent op jaarbasis. Volgens Etsy is Depop vooral populair onder de Gen Z, die zijn geboren tussen 1996 en 2015. Etsy noteerde 7,2 procent hoger.

De Amerikaanse doe-het-zelf-keten Home Depot heeft aandeelhouders aangeraden een ongevraagd bod van Tutanota af te wijzen. Tutanota wil in totaal 1 miljoen aandelen Home Depot verwerven, en is bereid per aandeel 360 dollar neer te tellen. Home Depot wees er in zijn persbericht op dat Tutanota het bod alleen gestand doet als de koers van het aandeel Home Depot boven de 360 dollar noteert op 18 juni, de dag dat de gestelde biedingsperiode afloopt.

Tesla heeft vorig jaar nagelaten de tweets van topman Musk te screenen, zei beurswaakhond SEC dinsdag in een brief ingezien door The Wall Street Journal. Musk en Tesla betaalden beiden al 20 miljoen dollar in deze kwestie. Tesla daalde 3,2 procent.

S&P 500 index 4.208,12 (+0,1%)

Dow Jones index 34.600,38 (+0,1%)

Nasdaq Composite 13.756,33 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend licht hoger.

Nikkei 225 29.079,47 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.613,67(+0,5%)

Hang Seng 29.185,70 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2202. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,2214 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2216 op de borden.

USD/JPY Yen 109,71

EUR/USD Euro 1,2202

EUR/JPY Yen 133,87

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Mei (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (VK)

14:15 Banenrapport ADP - Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Eerste kwartaal def. (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Mei def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Mei (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Broadcom - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Slack Technologies - Cijfers eerste kwartaal (VS)