Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie zette woensdag zijn opmars voort, vanwege optimisme over de vooruitzichten voor de olievraag nu de wereldeconomie uit de coronaviruspandemie komt. Brent- en WTI-olie sloten dinsdag beide op hun hoogste niveau in twee jaar, nadat de OPEC en haar bondgenoten, bekend als OPEC+, ermee instemden zich aan hun eerder overeengekomen tijdschema te houden voor het geleidelijk versoepelen van de productie deze en volgende maand. Volgens grondstoffenstrateeg Warren Patterson, van ING betekent dit dat in juni 700.000 extra vaten per dag op de markt zouden moeten komen en in juni nog eens 840.000 vaten per dag. "De markt lijkt gefocust op meer constructieve vooruitzichten voor later dit jaar, waarbij OPEC+ van mening is dat de markt tussen september en het einde van het jaar aanzienlijke voorraadafnames zal zien", zei hij. Ondertussen zijn de zorgen over de mogelijke terugkeer van Iraanse ruwe olie op de markt zo goed als verdwenen. Een ronde van indirecte onderhandelingen, die erop gericht zijn de VS weer bij de overeenkomst te brengen en Teheran tot nakoming van de afspraken te brengen, zullen volgens mediaberichten waarschijnlijk in de nabije toekomst geen doorbraak opleveren. Hoewel sommige diplomaten de hoop hadden uitgesproken dat er een deal zou kunnen worden bereikt voorafgaand aan de presidentsverkiezingen in Iran van 18 juni, zei een woordvoerder van de Iraanse regering dinsdag dat de onderhandelaars nu verwachten een deal te sluiten in augustus, wanneer de ambtstermijn van president Hassan Rouhani afloopt. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,6 procent, ofwel 1,11 dollar, hoger op 68,83 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

