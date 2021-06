Amerikaanse economie groeit in gematigd tempo - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie groeide van begin april tot eind mei in een gematigd tempo, maar iets sneller dan in de voorgaande verslagperiode, Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Diverse districten noemden de positieve effecten op de economie vanwege de verhoogde vaccinatiegraad en het versoepelen van de coronamaatregelen, terwijl de contacten ook opmerkten dat sprake was van nadelige effecten, waaronder aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen.

De positieve effecten van de stijgende vaccinatiepercentages komen volgens het Beige Book met name tot uiting in de consumentenbestedingen, waarbij sprake was van een toename van de uitgaven aan vakantiereizen en restaurants, maar ook andere bestedingscategorieën in de lift zaten.

De verkoop van lichte voertuigen bleef volgens de Amerikaanse centrale bank solide, maar werd vaak gedrukt door krappe voorraden.

Daarnaast bleek uit het verslag dat de fabrieksoutput de afgelopen verslagperiode verder toenam, ondanks de problemen in de toeleveringsketen. Tekorten aan materialen en arbeidskrachten leiden echter tot vertragingen bij de levering van producten aan klanten, aldus het Beige Book.

De bouw ziet zich volgens de Fed geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen. De sterke vraag naar woningen werd gestimuleerd door de lage hypotheekrente, waardoor de bouwcapaciteit niet voldoende is en de verkoop wordt beperkt.

De vraag naar professionele en zakelijke diensten steeg de afgelopen periode gematigd, terwijl de vraag naar transportdiensten uitzonderlijk sterk was, bleek uit het verslag. De kredietvolumes stegen licht zowel in leningen aan huishoudens als aan bedrijven.

Over het algemeen zijn de verwachtingen weinig veranderd, luidde de conclusie. De ondervraagde contacten van de Amerikaanse centrale bank zijn optimistisch een gaan ervan uit dat de economische groei stevig zal blijven, zei de centrale bank in het verslag.

Het personeelsbestand nam de afgelopen periode gestaag toe, waarbij twee derde van de districten sprak van een bescheiden werkgelegenheidsgroei. De groei was het sterkst in de foodsector, horeca en detailhandel. In verschillende districten rapporteerden ook fabrikanten een groei van de werkgelegenheid. Het gebrek aan kandidaten voor een baan hindert de groei echter bij sommige bedrijven. De loongroei was de afgelopen periode gematigd, waardoor een groeiend aantal bedrijven bonussen aanbieden en hogere aanvangslonen om kandidaten over de streep te trekken.

Per saldo is de algehele prijsdruk sinds het laatste rapport toegenomen, zo bleek uit het rapport. De verkoopprijzen stegen matig, terwijl de inputkosten sterker stegen. Met name in de bouw en de productie bleek sprake van een sterke stijging van grondstofprijzen. Er werden ook stijgingen gerapporteerd van vracht-, verpakkingen- en petrochemie-prijzen.

Contacten van de Amerikaanse centrale bank meldden dat met name de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen de kosten onder druk zetten. Door de toenemende vraag konden sommige bedrijven de kosten doorberekenen aan hun klanten. Vooruitblikkend, anticiperen de contacten van de Fed dat de kosten en prijzen in de komende maanden verder zullen stijgen.