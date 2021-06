Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 451,34 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.602,71 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.521,52 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.108,00 punten. Energiebedrijven zaten in de lift dankzij de hogere olieprijs, die rond zijn hoogste niveau in twee jaar schommelde. Deze stijging was met name te danken aan een besluit van oliekartel OPEC dinsdag om zijn huidige productieplan te handhaven, waarbij de productie geleidelijk wordt opgevoerd. Zorgen over de inflatie en hoe de Federal Reserve hierop zal reageren, sudderden op de achtergrond, vooruitlopend op de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve vanavond. De markt verwacht dat het rapport van de Fed op een sterke verbetering van de arbeidsmarkt zal wijzen, wat de markt donderdag en vrijdag bevestigd wil zien in de wekelijkse steunaanvragen en het banenrapport. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse detailhandelsverkopen in april op maandbasis zijn gedaald met 5,5 procent, wat meer was dan de verwachte daling van 2,0 procent. Op jaarbasis tekende zich nog wel een stijging van 4,4 procent af. De producentenprijzen van de eurozone in april liepen op maandbasis met 1,0 procent op en op jaarbasis met 7,6 procent. Deze data kwamen grofweg overeen met de verwachtingen. Zonder de effecten van energieprijzen stegen de prijzen op maandbasis met 0,9 procent en op jaarbasis met 3,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2216. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2212 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2211 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,1 procent hoger. Bedrijfsnieuws



Novartis heeft met een Fase III JUNIPERA-studie met Cosentyx voor de behandeling van artritis bij kinderen en tieners positieve uitkomsten behaald. Het aandeel steeg 1,0 procent. Total steeg 2,2 procent, BP won 2,0 procent en Royal Dutch Shell noteerde eveneens 2,0 procent hoger, na het besluit van OPEC om zijn productieovereenkomst te handhaven. Shell kreeg ook een koopadvies van Cowen. Nokia steeg 4,p procent. Het aandeel wordt momenteel veel besproken op het WallStreetBets-forum van Reddit. Interpump Group steeg 6,2 procent, nadat de Italiaanse fabrikant van hogedrukwaterpompen een overeenkomst sloot voor de overname van White Drive Motors & Steering-activiteiten van het Deense Danfoss. Wizz-Air daalde 0,1 procent, nadat de Midden-Europese prijsvechter voor het boekjaar 2021 een verlies voor belastingen noteerde en tevens waarschuwde dit lopende jaar ook rode cijfers te verwachten. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.215,70 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.