AEX zet nieuw record in de boeken

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten en zette een nieuwe recordstand in de boeken na een rustige dag op de beurs. De AEX sloot 0,4 procent hoger op 718,93 punten. Het vorige recordslot voor de hoofdgraadmeter stond op 718,41 punten, een stand die begin mei werd bereikt. "De ondertoon blijft zonder meer positief", zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger tegen ABM Financial News. Beleggers lijken een nieuwe aanjager te zoeken, na de zorgen over inflatie, en dat kan wel eens het arbeidsmarktcijfer van vrijdag worden. De economische cijfers zoals de inkoopmanagersindices wijzen op een geweldig aantrekkende economie. Alleen de aanvoer van onderdelen is soms een probleem en dat voedt weer de stijging van prijzen en de inflatie-angst. Op de Amsterdamse beurs zag Zwanenburg geen opvallende uitschieters. "De aandacht blijft meer georiënteerd op waarde-aandelen en aandelen die gevoeliger zijn voor de economische cyclus." De beleggingsstrateeg wees nog op het Amerikaanse Zoom Video Communications, dat vandaag onder druk staat na meevallende cijfers en een outlookverhoging. Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell trok de kar op het Damrak, dankzij een aantrekkende olieprijs en een koopadvies. Oliekartel OPEC en bondgenoten besloten dinsdag door te gaan met hun plan om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren. Ook op andere Europese beurzen stegen olieaandelen aanzienlijk, met winsten voor Total en BP. "De markt lijkt meer bezorgd over het risico van een krappe oliemarkt in de komende maanden dan over het risico dat OPEC de productie te snel wil normaliseren", aldus analisten van Danske Bank. Wall Street bleef woensdag ook dicht bij huis in afwachting van het banenrapport van vrijdag. "Bij een sterke toename van het aantal nieuwe banen, stijgt de kans dat de Fed een begin zal maken met het dichtdraaien van de geldkraan", voorspelde investment manager Simon Wiersma van ING woensdag. "Als het cijfer tegenvalt, zal de Fed de kraan openhouden, maar komen de winstverwachtingen van bedrijven misschien onder druk." De euro/dollar noteerde op 1,2216. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar ook op 1,2216. De oliefutures stegen minder dan een procent, tot 68,60 dollar in New York en 71,03 dollar voor Brent-olie. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Royal Dutch Shell 2,3 procent. Halfgeleiderspecialist Besi won de race met een plus van 2,7 procent. Ook Prosus, een internetinvesteerder, ASMI en KPN eindigden bovenaan het lijstje. Prosus investeert samen met onder meer Dragoneer en Wellington in het Indiase Urban Company, dat in de investeringsronde op ruim 2 miljard dollar werd gewaardeerd. Techfondsen waren echter ook onderaan het lijstje te vinden: Adyen, Just Eat Takeaway.com en Philips werden 1 tot 2 procent goedkoper. Adyen gaat zijn betaaldiensten aanbieden in de Verenigde Arabische Emiraten, zo werd vanochtend bekendgemaakt. In de AMX won Air France-KLM 3,5 procent. Onder de kleinere aandelen steeg CM.com met 3 procent, terwijl Sif en B&S Group dik 2 procent inleverden. Wall Street Bij het klinken van de slotgong in Amsterdam wonnen de Amerikaanse beurzen licht. De S&P500-index werd 0,3 procent meer waard. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

