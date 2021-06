WeTransfer mikt op waardering van 1 miljard euro - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WeTransfer zou mikken op een waardering van 1 miljard euro bij een beursgang op het Amsterdamse Damrak. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Dat WeTransfer interesse heeft in een notering in Amsterdam, werd begin dit jaar al bekend. WeTransfer is gevestigd in Nederland en biedt diverse apps voor het delen en presenteren van content, naast zijn kernactiviteit: tientallen miljoenen gebruikers in staat stellen om grote digitale bestanden met elkaar te delen. Het bedrijf heeft sinds het begin van de coronapandemie de vraag vermoedelijk sterk zien toenemen, nadat honderden miljoenen mensen vanuit hun eigen huis gingen werken, in plaats van op kantoor. Bloomberg meldde woensdag dat de IPO mogelijk nog deze maand plaatsvindt. Maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan de beursgang ook worden uitgesteld tot in de tweede helft van dit jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

