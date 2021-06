BAM mag laboratorium in Leeds bouwen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Construction is aangewezen als de ontwerper en bouwer van een nieuw pathologielaboratorium in het St James's Hospital in de Engelse stad Leeds. Dat maakte het bouwbedrijf woensdag bekend. Het nieuwe gebouw moet in 2023 af zijn en gaat 27 miljoen pond kosten. BAM verwacht eind dit jaar te kunnen gaan bouwen en aan het einde van de lente in 2023 klaar te zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

