Video: midden-maand-effect biedt mooi instapmoment

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De negende handelsdag van de maand tot de 11 handelsdag is seizoensgebonden de beste periode om in te stappen op de aandelenmarkten. Dit zei analist Salah Bouhmidi van IG Nederland voor de camera van ABM FN. Dit zogenaamde 'midden-maand-effect' leidde sinds begin dit jaar voor vier van de vijf maanden tot mooie rendementen. In juni loopt deze fase van 14 tot 16 juni. "Dus hou het in de gaten", adviseert Bouhmidi. Klik hier voor: midden-maand-effect biedt mooi instapmoment ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

