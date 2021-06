Wall Street zal vlak tot licht hoger starten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden tot 0,1 procent in het groen en ook technologiebeurs Nasdaq lijkt ruim een half uur voor de opening een fractie hoger te gaan openen.

Beleggers wachten op nieuwe inzichten over het economische herstel en de stijgende inflatie.

"Het gaat steeds moeilijker worden om positief te verrassen", zei Willem Sels van HSBC Private Bank. "De vloed die alle boten optilde is niet meer zo sterk."

Beleggers kijken ook naar de sterk stijgende prijzen voor grondstoffen, die de inflatievrees voeden. Hoge inflatie zou een voorbode kunnen zijn van minder monetaire stimulering.

De Federal Reserve publiceert vanavond zijn Beige Book, een rapport over de stand van zaken in de Amerikaanse economie. Beleggers zullen kijken naar hoe bedrijven omgaan met de snel terugkerende vraag van consumenten en mogelijk problemen in het opvoeren van de toelevering.

Topman Elon Musk van Tesla ziet de huidige verstoringen in de aanvoerketen als grootste uitdaging. Dit zei de topman op Twitter.

Vooral een tekort aan zogenoemde microcontrollerchips noemde Musk een grote uitdaging. "Ik heb zoiets nog nooit gezien", aldus de topman. "De angst op tekorten zorgt ervoor dat bedrijven veel meer bestellen dan ze nodig hebben, zoals we in supermarkten hebben gezien met wc-papier, maar dan op een ongekende schaal."

Mus verwacht evenwel niet dat de huidige uitdagingen op lange termijn een probleem zullen blijven. "Het is duidelijk geen langetermijnprobleem", tweette hij.

De olieprijs steeg woensdag verder. Een juli-future West Texas Intermediate won 1,1 procent tot 68,46 dollar, terwijl een augustus-future Brent 1,2 procent duurder werd op 71,13 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,2171, wat betekent dat de Amerikaanse munt iets sterker is. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag werd nog 1,2216 dollar voor een euro betaald.

Bedrijfsnieuws

Zoom Video Communications heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verwachtingen overtroffen en verhoogde de outlook voor heel het jaar. "We zijn het jaar zeer sterk begonnen met een omzetgroei op jaarbasis van 191 procent in combinatie met een sterke winstgevendheid en kasstroom", aldus topman Eric Yuan van Zoom in een toelichting op de cijfers. "Dankzij deze solide start, kunnen we de outlook verhogen." Het aandeel Zoom opent vermoedelijk 1,8 procent hoger.

Ook Hewlett Packard Enterprise heeft zijn winstverwachtingen verhoogd, na een sterk resultaat in het afgelopen kwartaal, dat te danken is aan explosieve groei van het gebruik van online toepassingen tijdens de coronacrisis. De aangepaste winst per aandeel komt nu naar verwachting uit op 1,82 tot 1,94 dollar, waar het bedrijf eerder nog mikte op 1,70 tot 1,88 dollar. Toch zal HPE wat lager van start gaan vanmiddag.

Etsy heeft een akkoord bereikt met het Britse Depop over een overname voor ruim 1,6 miljard dollar. Depop werd in 2011 opgericht. In 2020 werd er voor 650 miljoen dollar op het platform verhandeld. De omzet voor Depop bedroeg 70 miljoen dollar. In beide gevallen ging het om een stijging van meer dan 100 procent op jaarbasis. Volgens Etsy is Depop vooral populair onder de Gen Z, die zijn geboren tussen 1996 en 2015.

Etsy stond voorbeurs 1,5 procent hoger.

De Amerikaanse doe-het-zelf-keten Home Depot heeft aandeelhouders aangeraden een ongevraagd bod van Tutanota af te wijzen. Tutanota wil in totaal 1 miljoen aandelen Home Depot verwerven, en is bereid per aandeel 360 dollar neer te tellen. Home Depot wees er in zijn persbericht op dat Tutanota het bod alleen gestand doet als de koers van het aandeel Home Depot boven de 360 dollar noteert op 18 juni, de dag dat de gestelde biedingsperiode afloopt.

Tesla heeft vorig jaar nagelaten de tweets van topman Musk te screenen, zei beurswaakhond SEC dinsdag in een brief ingezien door The Wall Street Journal. Musk en Tesla betaalden beiden al 20 miljoen dollar in deze kwestie. Tesla koerst op een licht lagere start.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag verdeeld. De S&P 500 index sloot 0,05 procent lager op 4.202,04 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.575 punten en de Nasdaq eindigde 0,1 procent lager, rond de 13.736 punten.