Video: liefde beursexperts voor Shell bekoeld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme onder beursexperts is terug, maar de liefde voor Royal Dutch Shell is over. Dit concludeerde analist Corné van Zeijl woensdag op basis van de maandenquête onder 71 experts. "Voorzichtig gloort het optimisme weer. Vooral omdat de winststijgingen zo mooi zijn. Ahold is favoriet en Shell is in ongenade gevallen", aldus Van Zeijl. Klik hier voor: liefde beursexperts voor Shell bekoeld ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

