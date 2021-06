Home Depot waarschuwt voor aanbod Tutanota Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: The Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse doe-het-zelf-keten Home Depot heeft aandeelhouders aangeraden een ongevraagd bod van Tutanota af te wijzen. Dit maakte het bedrijf woensdag bekend. Tutanota wil in totaal 1 miljoen aandelen Home Depot verwerven, en is bereid per aandeel 360 dollar neer te tellen. Home Depot wees er in zijn persbericht op dat Tutanota het bod alleen gestand doet als de koers van het aandeel Home Depot boven de 360 dollar noteert op 18 juni, de dag dat de gestelde biedingsperiode afloopt. Deze periode kan volgens Home Depot worden verlengd. Daarnaast heeft Tutanota volgens Home Depot nog tal van andere voorwaarden gesteld, waaronder een geslaagde financiering, die nu nog niet rond lijkt. Iedere aandeelhouder die zijn aandelen onder dit bod aanmeldt of heeft aangemeld, kan deze voor 18 juni weer terugtrekken, zo benadrukte het Amerikaanse bedrijf woensdag. Het aandeel Home Depot noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 0,5 procent hoger op 316,31 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.