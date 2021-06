Knot erg positief over Nederlandse economie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie en het financiële stelsel zijn een stuk steviger dan een jaar geleden en de coronasteun kan na het derde kwartaal worden afgebouwd. Dat zei Klaas Knot woensdag in een toelichting op een periodiek rapport over de financiële stabiliteit. Knot zei namens toezichthouder DNB in de Tweede Kamer "ronduit positief" te zijn over de vooruitzichten voor de Nederlandse economie, terwijl ook de wereldeconomie sneller herstelt dan gedacht. Het einde van de economische crisis is in zicht nu de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus in volle gang zijn en het virus in veel landen onder controle lijkt te komen. De centrale bankier rekent op een behoorlijke versnelling van het economisch herstel in Nederland in de tweede helft van het jaar. Knot wees nog wel op het risico dat de grootschalige stimuleringsgelden van overheden de normale economische marktdynamiek verstoren en het financiële stelsel kwetsbaarder maken. Hij noemde onder andere de kans dat financiële zeepbellen ontstaan door de overvloed aan geld. Wereldwijd hebben overheden 16.000 miljard dollar uitgegeven aan steun tijdens de coronapandemie. De overheidsschulden stegen hierdoor wereldwijd van minder dan 85 naar bijna 100 procent van het mondiale bbp. In Nederland zal de steun moeten worden afgebouwd en de normale markt weer gaan werken. Dat punt zal na het derde kwartaal echt wel gepasseerd zijn, meent Knot, die zich daarmee aansloot bij de regeringsplannen om de steun in het vierde kwartaal af te gaan bouwen. Eventuele kwijtschelding van coronaschulden van levensvatbare bedrijven zou aan de banken moeten worden overgelaten, vindt Knot, omdat die deze bedrijven het beste kennen. De opgelopen overheidsschuld hoeft niet te worden ingelost door te bezuinigen, vindt DNB. Hij pleit er juist voor dat in de lopende kabinetsformatie doelen worden gesteld om te investeren in een duurzame economie, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

