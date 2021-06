Hewlett Packard verhoogt winstverwachting

(ABM FN) Hewlett Packard Enterprise heeft zijn winstverwachtingen verhoogd, na een sterk resultaat in het afgelopen kwartaal, dat te danken is aan explosieve groei van het gebruik van online toepassingen tijdens de coronacrisis.

Chief financial officer Tarek Robbiati zei dat HPE in alle segmenten een goede vraag ervaart naar zijn oplossingen.

HPE is de helft van het oude Hewlett-Packard, het iconische technologiebedrijf uit Silicon Valley dat begon als een startup in een garage. HPE verhuisde het hoofdkantoor naar Houston en rapporteerde 209 miljoen dollar aan transformatiekosten in het afgelopen kwartaal. Dat was een kwartaal eerder nog 311 miljoen dollar.

HPE boekte in het tweede kwartaal een winst van 259 miljoen dollar, tegen een verlies van 821 miljoen dollar een jaar eerder. De winst lag 36 miljoen dollar hoger dan in het eerste kwartaal van dit boekjaar.

Het verlies een jaar eerder was het gevolg van een afwaardering.

Per aandeel bedroeg de winst afgelopen kwartaal 0,19 dollar. De winst was 0,46 dollar per aandeel exclusief bijzondere posten en de reorganisatiekosten. Vorig jaar in het tweede kwartaal kwam de aangepaste winst uit op 0,27 dollar per aandeel.

De omzet steeg op jaarbasis van 6,0 miljard naar 6,7 miljard dollar. De resultaten waren beter dan voorzien door analisten, volgens FactSet.

De vrije kasstroom was 368 miljoen dollar, wat 770 miljoen dollar beter is dan een jaar eerder.

Voor het hele boekjaar rekent HPE nu op een vrije kasstroom van 1,2 miljard tot 1,5 miljard dollar, tegenover eerder 1,1 miljard tot 1,4 miljard dollar.

HPE verhoogde ook de winstverwachtingen voor dit jaar. Het bedrijf verwacht nu een winst van 0,60 tot 0,72 dollar per aandeel, in plaats van 0,48 tot 0,66 dollar per aandeel.

De aangepaste winst per aandeel komt nu naar verwachting uit op 1,82 tot 1,94 dollar, waar het bedrijf eerder nog mikte op 1,70 tot 1,88 dollar. Het lopende kwartaal zal hieraan naar verwachting van HPE 0,38 tot 0,44 dollar per aandeel bijdragen.