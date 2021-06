Europese beurzen licht hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond lunchtijd licht hoger in afwachting van nieuwe impulsen, nu veel al is ingeprijsd, zoals renteverwachtingen en versoepelingen van de coronamaatregelen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 450,30 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,2 procent naar 15.596,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.497,68 punten. De Britse FTSE daalde dag 0,1 procent naar 7.076,05 punten. De Duitse detailhandelsverkopen liepen in april op maandbasis flink terug en met 5,5 procent ook meer dan de verwachte daling van 2,0 procent. Op jaarbasis tekende zich nog wel een stijging af, in dit geval met 4,4 procent. De producentenprijzen van de eurozone in april liepen op maandbasis met 1,0 procent op en op jaarbasis met 7,6 procent. Beide data kwamen grofweg overeen met de verwachtingen. Zonder de effecten van energieprijzen stegen de prijzen op maandbasis met 0,9 procent en op jaarbasis met 3,5 procent. Naast het Beige Book zijn er in de Verenigde Staten vandaag geen macro-economische cijfers van betekenis, omdat deze zijn verschoven naar donderdag in verband met Memorial Day van afgelopen maandag. Daarmee wordt ook de banengroei in de Amerikaanse private sector over mei donderdag bekend gemaakt. Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 68,34 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 71,02 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2173. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2207 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2216 op de borden.



Bedrijfsnieuws Novartis heeft met een Fase III JUNIPERA-studie met Cosentyx voor de behandeling van artritis bij kinderen en tieners positieve uitkomsten behaald. De koers van het aandeel noteerde 1,1 procent hoger. Oliekartel OPEC en diens bondgenoten besloten dinsdag door te gaan met hun plan om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren. De koers van het aandeel Total steeg 1,6 procent, van BP 1,2 procent en van Royal Dutch Shell 1,1 procent. Shell kreeg ook een koopadvies van Cowen. In Parijs hielden winnaars en verliezers elkaar goed in evenwicht met aan de onderkant het grootste koersverlies voor het aandeel Vivendi, dat 1,9 procent inleverde. In Frankfurt waren de koerswinsten in de meerderheid met het aandeel Volkswagen dat 3 procent kon bijschrijven, terwijl het aandeel Deutsche Wohnen 2,0 procent inleverde. In Londen was Burberry koploper met een koerswinst van 3,6 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 index sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.202,04 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.575,31 punten en de Nasdaq eindigde 0,1 procent lager, nabij 13.736,48 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.