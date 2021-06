Online marktplaats Etsy neemt Depop over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Etsy heeft een akkoord bereikt met het Britse Depop over een overname. Dit liet het Amerikaanse platform waarop handgemaakte en vintage producten worden verkocht, woensdag weten. Etsy betaalt 1,625 miljard dollar, grotendeels in contanten, voor de Britse marktplaats in mode. Depop werd in 2011 opgericht. In 2020 werd er voor 650 miljoen dollar op het platform verhandeld. De omzet voor Depop bedroeg 70 miljoen dollar. In beide gevallen ging het om een stijging van meer dan 100 procent op jaarbasis. Volgens Etsy is Depop vooral populair onder de Gen Z, die zijn geboren tussen 1996 en 2015. De overname wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

