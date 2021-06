Valuta: markt wacht af

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd rond de 1,21 dollar in afwachting van Amerikaanse banendata en optredens van diverse Amerikaanse monetair beleidsbepalers.

"Vooral de eerste factoren zijn van belang", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als de banengroei en de werkloosheid van de Verenigde Staten over mei positief uitpakken, is het waarschijnlijk dat de dollar ten opzichte van de euro een stijging laat zien", aldus Mevissen.

De marktanalist van Rabobank wees woensdag verder op de bepaling in China voor banken meer buitenlandse valutareserves aan te houden, waardoor de dollar zijn koers ten opzichte van de Chinese yuan zag stijgen.

In het Verenigd Koninkrijk staat 21 juni als datum aangemerkt om coronamaatregelen verder terug te draaien, "maar het is nog niet zeker of dat ook dan gaat gebeuren, omdat Londen er nog niet zeker van lijkt of dat dan al kan", aldus Mevissen.

"Voor donderdagochtend is natuurlijk de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve van belang, dat woensdagavond wordt gepubliceerd, en na de Amerikaanse banendata volgt de bijeenkomst van de ministers van financiën van de landen die deel uitmaken van de zogeheten G7-groep. Dat maakt de markt afwachtend in een week waarin tal van zaken de dollarkoers in beweging kunnen zetten", aldus de marktanalist.

De Duitse detailhandelsverkopen liepen in april op maandbasis flink terug en met 5,5 procent ook meer dan de verwachte daling van 2,0 procent. Op jaarbasis tekende zich nog wel een stijging af, in dit geval met 4,4 procent.

De producentenprijzen van de eurozone in april liepen op maandbasis met 1,0 procent op en op jaarbasis met 7,6 procent. Beide data kwamen grofweg overeen met de verwachtingen. Zonder de effecten van energieprijzen stegen de prijzen op maandbasis met 0,9 procent en op jaarbasis met 3,5 procent.

Naast het Beige Book zijn er in de Verenigde Staten vandaag geen macro-economische cijfers van betekenis, omdat deze zijn verschoven naar donderdag in verband met Memorial Day van afgelopen maandag. Daarmee wordt ook de banengroei in de Amerikaanse private sector over mei donderdag bekend gemaakt.

Er staat voor vandaag een flinke serie Fed-voorzitters als deelnemers aan een bijeenkomst op de agenda. De voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde houdt een toespraak bij de uitreiking van een prijs.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,2188 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8622 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,4136 dollar. De dollar noteerde vlak op 6,3826 Chinese yuan. De dollar won vandaag 0,3 procent en noteerde daarmee op 109,8290 yen.