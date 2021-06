Beursupdate: licht hogere koersen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 716,43 punten. Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell trok de kar vanochtend, dankzij een aantrekkende olieprijs en een koopadvies. Oliekartel OPEC en diens bondgenoten besloten dinsdag door te gaan met hun plan om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren. Ook op andere Europese beurzen stegen olieaandelen aanzienlijk, met winsten voor Total en BP. "De markt lijkt meer bezorgd over het risico van een krappe oliemarkt in de komende markten dan over het risico dat OPEC de productie te snel wil normaliseren", aldus analisten van Danske Bank. Kijkend naar de Amerikaanse futures, die wijzen op een licht lagere opening voor de Dow Jones-index, verwacht analist Connor Campbell van Spreadex dat de beurzen vandaag dicht bij huis zullen blijven. "Beleggers sparen hun energie op voor de komende handelsdagen, die in het teken zullen staan van de Amerikaanse banencijfers", aldus Campbell. "De agenda vandaag is vandaag nauwelijks gevuld met enkel het Beige Book van de Fed dat op aandacht van beleggers kan rekenen", aldus analisten van SEB. "Beleggers zullen bungelen tussen hoop en vrees in aanloop naar het banenrapport van aankomende vrijdag." "Beleggers zijn op zoek naar nieuwe impulsen die de markten richting kunnen geven", vulde investment manager Simon Wiersma van ING aan. Ook Wiersma stelt dat de ogen vooral zijn gericht op het banenrapport. "Bij een sterke toename van het aantal nieuwe banen, stijgt de kans dat de Fed een begin zal maken met het dichtdraaien van de geldkraan", aldus de investment manager. "Als het cijfer tegenvalt, zal de Fed de kraan openhouden, maar komen de winstverwachtingen van bedrijven misschien onder druk." De euro/dollar noteerde op 1,2217. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2216 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2243 op de borden. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Royal Dutch Shell 1,4 procent en Heineken 1,0 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Cowen voor Shell. Prosus won 0,6 procent. Prosus investeert samen met onder meer Dragoneer en Wellington in het Indiase Urban Company. Prosus deed mee aan een investeringsronde van in totaal 255 miljoen dollar, waarmee Urban Company wordt gewaardeerd op 2,1 miljard dollar. UBS verlaagde het koersdoel voor Prosus, maar herhaalde het koopadvies. Techwaarden ASMI, Adyen en ASML daalden tot 1,1 procent. Adyen gaat zijn betaaldiensten aanbieden in de Verenigde Arabische Emiraten, zo werd vanochtend bekendgemaakt. In de AMX daalde PostNL 1,9 procent, maar won Air France-KLM 2,5 procent. Onder de kleinere aandelen steeg Acomo met 1,6 procent, terwijl Sif 0,8 procent inleverde. Het lokaal genoteerde Fastned daalde 4,2 procent, terwijl Lavide 4,7 procent steeg. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

