Nederlandse stichting claimt ruim 1 miljard van TikTok

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stichting Onderzoek en Marktinformatie wil een claim van 1,4 miljard euro neerleggen bij het populaire TikTok. "TikTok moet kinderen beter beschermen tegen schadelijke content en stoppen met het schenden van hun privacy", vindt de stichting. SOMI eist betere leeftijdsverificatie, ouderlijk toezicht in de app en dat de gegevens van kinderen onder de 16 worden verwijderd. Ook moet TikTok stoppen met misleidende informatie over cryptomunten en moet het transparant zijn over reclame. De stichting wil voor kinderen onder de 13 jaar een schadeclaim van 2.000 euro. Voor kinderen tussen de 13 en 15 jaar 1.000 euro en voor 16 en 17-jarigen 500 euro. SOMI rekent vanaf het moment van dagvaarding eenmalig 17,50 euro inschrijfkosten voor nieuwe deelnemers. En indien de claim succesvol is, probeert SOMI om alle kosten vergoed te krijgen van TikTok. "Mocht de rechter dat niet toewijzen, dan zal SOMI de rechter verzoeken ons toe te staan om tot maximaal 20 procent in te houden van de uitbetaalde schadevergoeding om haar kosten te dekken." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

