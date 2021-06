Zoom overtreft verwachtingen en verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Zoom

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verwachtingen overtroffen en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek dinsdagavond uit cijfers van de specialist in online vergaderen. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 227,4 miljoen dollar, of 0,74 dollar per aandeel, tegen 27 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,32 dollar per aandeel tegen 0,20 dollar vorig jaar. De omzet steeg dan ook van 328,2 miljoen naar 956,2 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een aangepaste winst van 0,99 dollar per aandeel op een omzet van 908 miljoen dollar. "We zijn het jaar zeer sterk begonnen met een omzetgroei op jaarbasis van 191 procent in combinatie met een sterke winstgevendheid en kasstroom", aldus topman Eric Yuan van Zoom in een toelichting op de cijfers. "Dankzij deze solide start, kunnen we de outlook verhogen." Zoom mikt voor het lopende tweede kwartaal op een aangepaste winst per aandeel van 1,14 tot 1,15 dollar, bij een omzet van 985 tot 990 miljoen dollar. Voor heel het jaar wordt gemikt op 4,56 tot 4,61 dollar per aandeel bij een omzet van 3,98 tot 3,99 miljard dollar. Eerder voorzag Zoom nog een omzet van 3,76 tot 3,78 miljard dollar. Analisten gingen voor het tweede kwartaal uit van een aangepaste winst van 0,96 dollar per aandeel bij een omzet van 934,9 miljoen dollar en voor heel jaar van 3,77 dollar per aandeel bij een omzet van 3,8 miljard dollar. Het aandeel Zoom sloot dinsdag 1,2 procent lager op 327,72 dollar. In de elektronische handel nabeurs koerste het aandeel evenwel twee procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

