Value8 lijft meerderheidsbelang Novisource in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder Value8 heeft een meerderheidsbelang genomen in consultantspecialist Novisource. Dit maakte Value8 woensdag bekend. Het gaat om een belang van 53,93 procent tegen 1,00 euro per aandeel, waarvan voor een deel de optie wordt opengehouden dit door te verkopen aan Nedsense en Morefield "tegen gelijke condities", waarna Value8 naar verwachting 20 tot 25 procent aan direct belang overhoudt. In het register van de AFM is de laatste belangenmelding van Value8 in Novisource van 1 december 2018. Toen ging het om een belang van 16,95 procent. Vanwege een stemvolmacht kan het stemrecht op de aandelen vanaf 15 juli 2021 worden uitgeoefend. Value8 motiveerde de aankoop met een breed palet aan argumenten, waaronder "de goede gang van zaken" bij Novisource in 2020. Het aandeel Novisource sloot dinsdag 2,4 procent lager op 1,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.