Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden krap een uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,9 procent hoger op 715,94 punten.

De Amsterdamse beurs zal woensdag bij de start van de handel vermoedelijk moeite hebben om het momentum van een dag ervoor vast te houden, nadat de Amerikaanse aandelenmarkten dinsdagavond hun winsten inleverden en grofweg vlak sloten.

De Dow Jones wist nog een kleine winst vast te houden, terwijl de S&P 500 en Nasdaq licht daalden, nadat het optimisme over het economisch herstel werd ondermijnd door zorgen over de inflatie. Cijfers over de Amerikaanse industrie onderstreepte het tekort op de arbeidsmarkt en de uitdagingen aan de aanbodzijde.

Het economisch herstel doet de zorgen over de inflatie oplopen, waardoor de rentes dinsdag weer stegen. Techaandelen, die gevoelig zijn voor dergelijke rentebewegingen, behoorden dan ook tot de grootste dalers op dinsdag.

"De grootste vraagstukken zijn momenteel of de hogere inflatie tijdelijk is en wat de Federal Reserve gaat doen met betrekking tot tapering", aldus CEO Matthew Tuttle van Tuttle Capital Management. "Tot het moment dat we hier antwoorden op krijgen, verwacht ik niet dat de beurzen erg veel zullen bewegen", aldus Tuttle.

"De markt is relatief ontspannen over de opbouwende inflatiedruk", vindt Brian O'Reilly van Mediolanum evenwel. "De aandelenmarkt wordt nog steeds gedreven door liquiditeit en schudt elk slecht nieuwsbericht van zich af."

Reuters schreef dinsdag nog dat Fed-lid Randal Quarles in een interview met Politico zou hebben gezegd dat de recente inflatiestijging daadwerkelijk tijdelijk zal zijn. "Na zo'n crisis als deze, gaan diverse toeleveringsketens in verschillende tempo's weer open en zullen bepaalde economieën sneller herstellen dan andere", aldus Quarles, "en dan is inflatoire druk onvermijdelijk. Maar deze druk zal vermoedelijk tijdelijk zijn."

"Ondanks de zorgen over de inflatie zijn risicovolle activa nog steeds in trek bij beleggers", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De markt wacht op een nieuwe aanjager die de toon zet op de financiële markten, denkt Aslam. Mogelijk is dat het Amerikaanse banenrapporten vrijdag. Er wordt een banengroei van meer dan 600.000 stuks verwacht.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

De olieprijs in New York steeg dinsdag naar het hoogste niveau in meer dan twee jaar, nadat oliekartel OPEC en diens bondgenoten besloten door te gaan met hun plan om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren. Een juli-future voor een vat West Texas Intermediate olie sloot 2,1 procent hoger op 67,72 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,4 procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,2217. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2216 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2243 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Arcadis heeft de samenwerking met Techstars in een nieuw jasje gestoken.

Gilde Equity Management Benelux Partners heeft het bod op alle geplaatste en uitstaande aandelen DPA Group van 1,70 euro per aandeel DPA officieel gelanceerd.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot fractioneel lager op 4.202,04 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 34.575,31 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 13.736,48 punten.