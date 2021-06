Novartis stap verder met behandeling artritis bij kinderen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft met een Fase III JUNIPERA-studie met Cosentyx voor de behandeling van artritis bij kinderen en tieners positieve uitkomsten behaald. Dit liet de Zwitserse farmaceut woensdagochtend weten. De studie behaalde zijn primaire eindpunten. Cosentyx presteerde beter dan het placebo. De studieresultaten zullen op 5 juni tijdens de jaarlijkse EULAR 2021 bijeenkomst worden gepresenteerd. Novartis verwacht in de komende weken de data in te zullen leveren bij de toezichthouders in Europa en de VS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.