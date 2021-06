Beursblik: optimisme onder experts is terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme onder beursexperts is terug, maar de liefde voor Royal Dutch Shell is over. Dit concludeerde analist Corné van Zeijl woensdag na de maandenquête onder 71 experts. "Voorzichtig gloort het optimisme weer. Vooral omdat de winststijgingen zo mooi zijn. Ahold is favoriet en Shell is in ongenade gevallen", aldus Van Zeijl. Voor juni zijn de professionals voorzichtig optimistisch geworden. 34 procent verwacht een stijging en 21 procent verwacht een daling. "De optimisten houden zich vast aan de heropening van de diverse economieën en de goede winstontwikkeling." De experts zijn voor juni vooral te spreken over de kansen van Aegon, Prosus, Heineken en Ahold Delhaize. Just Eat Takeaway wordt door de experts genoemd als aandeel om te mijden. En ook in IMCD zien zij het niet zitten deze maand. "Shell heeft of beter gezegd had toch altijd een warm plekje bij de experts. Met de uitspraken van de Nederlandse rechter lijkt deze liefde over. Men vreest dat de CO2-reductie ten koste van de winstgevendheid zal gaan", aldus Van Zeijl. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

