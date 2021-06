Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een verdeelde, maar weinig spannende opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 7 punten voor de Duitse DAX, een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een daling van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, met winsten voor mijnbouwers, oliebedrijven en banken, nadat inkoopmanagersindices een positief beeld gaven van de industrie wereldwijd.

De inkoopmanagersindices voor de industriesector in Azië en Europa waren goed, met een indexcijfer van de eurozone van 63,1. In de Verenigde Staten trok het cijfer van ISM verrassend sterk aan tot 61,2 waar een vrijwel stabiel niveau van 60,5 was voorzien. Markit meldde zelfs een index van 62,1.

De inflatie van de eurozone steeg in mei van 1,6 naar 2,0 procent, maar zonder de energie- en voedselprijzen was dit slechts 0,9 procent.

De werkloosheid van de eurozone daalde in april licht van 8,1 procent naar 8,0 procent. Het Duitse cijfer was stabiel op 6,0 procent.

Bedrijfsnieuws

De oplopende olieprijs deed de grote energiereuzen ook goed. Royal Dutch Shell won 1,6 procent, BP steeg 2,8 procent en Total 2,4 procent. Mijnbouwer Antofagasta werd 4,0 procent duurder, ArcelorMittal 2,6 procent en BHP 3,6 procent.

Porsche sloot 5 procent hoger op aanhoudende speculatie over een aparte beursnotering voor de fabrikant van luxe auto's. Porsche Automobil Holdings heeft een belang van 53 procent in Volkswagen, dat weer eigenaar is van Porsche AG, dat de snelle sportwagens fabriceert.

CD Projekt verloor 9 procent. De maker van computerspellen met een notering in Warschau zag de winst met 65 procent dalen na de mislukte lancering van Cyberpunk 2077, dat door Sony niet wordt aangeboden vanwege 'bugs' in het spel.

Nokia en Daimler zijn een licentie overeengekomen voor het gebruik van patenten van het Finse bedrijf door de Duitse automaker. Dit maakte Nokia dinsdag bekend zonder financiële details vrij te geven. Daimler won 2,6 procent en Nokia eindigde 0,3 procent in het groen.

EssilorLuxottica is bezig 350 winkels af te stoten voor de overname van het Nederlandse GrandVision. Dit meldde persbureau Bloomberg. Het aandeel eindigde vlak en dat van GrandVision 0,5 procent in de plus.

Zumtobel heeft over het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 april, het resultaat zien stijgen, ondanks een omzetdaling, dankzij een fiscaal voordeel. Het aandeel sloot fors hoger. De Nederlandse sectorgenoot Signify was de uitblinker op het Damrak met een winst van 3 procent.

EQT heeft een bod van 1,8 miljard euro gedaan op de onderzeekabeldivisie van Telefonica. Dit schreef de Spaanse nieuwswebsite El Confidencial dinsdag. EQT eindigde 4 procent hoger in Stockholm.

Euro STOXX 50 4.071,75 (+0,80%)

STOXX Europe 600 450,10 (0,75%)

DAX 15.567,36 (+0,95%)

CAC 40 6,489,40 (+0,66%)

FTSE 100 7.080,46 (+0,82%)

SMI 11.434,88 (+0,63%)

AEX 4.098,62 (+0,94%)

BEL 20 4.098,62 (+0,60%)

FTSE MIB 25.321,82 (+0,60%)

IBEX 35 9.189,70 (+0,45%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, nadat eerdere winsten verdampten, na cijfers die wezen op een aantrekkende Amerikaanse industrie, die echter kampt met tekorten aan arbeid en grondstoffen.

Eerder op de dag stonden de drie indices nog op winst. Vrijdag sloot Wall Street nog licht hoger, hoewel beleggers terughoudend waren richting het lange weekend, met een beursloze dag op maandag vanwege Memorial Day. Voor de S&P500 was het op twee na de hoogste slotstand ooit.

De inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industriesector waren goed dinsdag. Het cijfer van ISM trok verrassend sterk aan tot 61,2 waar een vrijwel stabiel niveau van 60,5 was voorzien. Markit meldde zelfs een index van 62,1.

Beleggers hebben meer vertrouwen gekregen dat de oplopende inflatie de centrale banken er niet toe zal dwingen om de stimuleringsmaatregelen te verminderen en daardoor zijn de aandelenmarkten naar nieuwe toppen gezweefd in de afgelopen weken. Begin mei zorgden oplopende inflatiecijfers nog voor een struikeling van de beurzen.

"De markt is relatief ontspannen over de opbouwende inflatiedruk", zei Brian O'Reilly van Mediolanum. "De aandelenmarkt wordt nog steeds gedreven door liquiditeit en schudt elk slecht nieuws van zich af."

De PCE-inflatie, die de Federal Reserve ziet als graadmeter voor het monetaire beleid. De kernindex kwam uit op 3,1 procent.

"Ondanks de zorgen over de inflatie zijn risicovolle activa nog steeds in trek bij beleggers", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De markt wacht op een nieuwe aanjager die de toon zet op de financiële markten, denkt Aslam. Mogelijk is dat het Amerikaanse banenrapporten vrijdag. Er wordt een banengroei van meer dan 600.000 stuks verwacht.



Bedrijfsnieuws

Aandelen Cloudera stegen 24 procent. Het softwarebedrijf wordt overgenomen door private equity bedrijven Clayton Dubilier & Rice en KKR voor 16 dollar per aandeel.

Hype-aandeel AMC Entertainment sloot 23 procent hoger, na een winst van 116 procent afgelopen week. De bioscoopketen verkoopt 8,5 miljoen aandelen aan Mudrick Capital. De opbrengst van 230 miljoen dollar gebruikt het bedrijf om te investeren in zijn bioscopen.

Het andere bekende 'meme stock' GameStop, dat eerder dit jaar tot absurde hoogte werd opgedreven door online-beleggers met een Reddit-account en een Robinhood-app, steeg 12 procent.

Abbott Laboratories verwacht dit jaar een lagere winst, omdat de vraag naar coronatesten afneemt en verder zal dalen, naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn. Dit meldde het Amerikaanse farmabedrijf dinsdag in een winstwaarschuwing. Abbott rekende voor 2021 aanvankelijk op een winst van zeker 3,74 dollar per aandeel, maar gaat nu uit van 2,75 tot 2,95 dollar. Het aandeel daalde 9 procent.

Krispy Kreme heeft dinsdag zijn beursplannen ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. De donutmaker is onderdeel van het Europese investeringsfonds JAB en wil 100 miljoen dollar ophalen met de IPO. JAB zou ook aandelen willen verkopen tijdens de beursgang, maar blijft wel meerderheidsaandeelhouder. Hoeveel aandelen Krispy Kreme op de markt brengt en tegen welke prijs, is nog niet duidelijk. Het aandeel DNUT krijgt een notering aan de Nasdaq. Tussen 2000 en 2016 had Krispy Kreme ook al een beursnotering.

S&P 500 index 4.202,04 (-0,1%)

Dow Jones index 34.575,31 (+0,1%)

Nasdaq Composite 13.736,48 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 28.920,89 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.601,24 (-0,7%)

Hang Seng 29.3201.0 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2217. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2216 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2243 op de borden.

USD/JPY Yen 109,68

EUR/USD Euro 1,2217

EUR/JPY Yen 134,00

MACRO-AGENDA:

08:00 Detailhandelsverkopen - April (Dld)

11:00 Producentenprijzen - April (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten