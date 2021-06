Olieprijs stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs in New York steeg dinsdag naar het hoogste niveau in meer dan twee jaar nadat OPEC en bondgenoten besloten door te gaan met hun plan om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren.

Een juli future voor een vat West Texas Intermediate olie sloot 2,1 procent hoger op 67,72 dollar op de New York Mercantile Exchange.

"Gezien het belang van energiezekerheid voor het wereldwijde economische herstel na coronam vinden we dat het OPEC-besluit ondersteunend voor prijsniveaus, investeringen en rendementen in de energiesector", stelde Arnim Holzer van EAB Investment Group.

Energie-econoom Hans van Cleef denkt dat er zicht is op hogere olieprijzen na de opvallend korte OPEC-vergadering. De OPEC kan profiteren van relatief hoge olieprijzen en heeft geen last dat marktaandeel wegsijpelt naar de Verenigde Staten. Van Cleef zou zelf een olieprijs van 78 of 80 dollar "niet raar" vinden.

"Dat er voldoende productiecapaciteit aanwezig is om enige stijging te temperen wil nog niet zeggen dat OPEC+ die capaciteit ook volledig in zal zetten." Zolang marktaandeel niet wegloopt is daar immers geen reden toe, vindt de econoom, en is OPEC+ juist gebaat bij een klein tekort of de dreiging daarvan.