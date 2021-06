Wall Street blijft dichtbij huis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond vlak tot licht hoger. De S&P 500 index steeg 0,2 procent, de Dow Jones index won 0,3 procent en de Nasdaq noteerde ongewijzigd. Vrijdag sloot Wall Street nog licht hoger, hoewel beleggers terughoudend waren richting het lange weekend, met een beursloze dag op maandag vanwege Memorial Day. De PCE-inflatie, die de Federal Reserve ziet als graadmeter voor het monetaire beleid. De kernindex kwam uit op 3,1 procent. "Ondanks de zorgen over de inflatie zijn risicovolle activa nog steeds in trek bij beleggers", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De markt wacht op een nieuwe aanjager die de toon zet op de financiële markten, denkt Aslam. Mogelijk zijn dat de Amerikaanse banenrapporten deze week, waarvan het officiële rapport op vrijdag de belangrijkste is. Er wordt een banengroei van meer dan 600.000 stuks verwacht. De inkoopmanagersindices voor de industriesector waren goed. Het cijfer van ISM trok verrassend sterk aan tot 61,2 waar een vrijwel stabiel niveau van 60,5 was voorzien. Markit meldde zelfs een index van 62,1. De euro/dollar noteerde op 1,2232. De WTI-olieprijs steeg 1 procent en handelde op 67,66 dollar nadat de OPEC-pluslanden vasthielden aan plannen om de productie op te schroeven. Interessant wordt verder of OPEC+ al iets los zal laten over hoe zij aankijken tegen een eventuele terugkeer van Iran als olie-exporteur, volgens Van Cleef. Bedrijfsnieuws Hype-aandeel AMC Entertainment stond 20 procent hoger, na een winst van 116 procent afgelopen week. De bioscoopketen verkoopt 8,5 miljoen aandelen aan Mudrick Capital. De opbrengst van 230 miljoen dollar gebruikt het bedrijf om te investeren in zijn bioscopen. Het andere bekende meme stock GameStop steeg 12 procent. Abbott Laboratories verwacht dit jaar een lagere winst, omdat de vraag naar coronatesten afneemt en verder zal dalen, naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn. Dit meldde het Amerikaanse farmabedrijf dinsdag in een winstwaarschuwing. Abbott rekende voor 2021 aanvankelijk op een winst van zeker 3,74 dollar per aandeel, maar gaat nu uit van 2,75 tot 2,95 dollar. Het aandeel daalde 8 procent. Aandelen Cloudera stegen 24 procent naar 15,93 dollar. Het softwarebedrijf wordt overgenomen voor private equity bedrijven Clayton Dubilier & Rice en KKR voor 16 dollar per aandeel. Dat is een premie van ruim 24 procent ten opzichte van de slotkoers vrijdag. Krispy Kreme heeft dinsdag zijn beursplannen ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. De donutmaker is onderdeel van het Europese investeringsfonds JAB en wil 100 miljoen dollar ophalen met de IPO. JAB zou ook aandelen willen verkopen tijdens de beursgang, maar blijft wel meerderheidsaandeelhouder. Hoeveel aandelen Krispy Kreme op de markt brengt en tegen welke prijs, is nog niet duidelijk. Het aandeel DNUT krijgt een notering aan de Nasdaq. Tussen 2000 en 2016 had Krispy Kreme ook al een beursnotering. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

