AEX blijft onder record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag 0,9 procent hoger geëindigd, maar liet het na om een nieuw record in de boeken te zetten. Tussentijds tikte de AEX wel een nieuwe 'all time high' aan van nipt meer dan 722 punten, maar de index sloot uiteindelijk op 715,94 punten.

Het record voor de AEX, op basis van slotkoersen, staat op 718,41 punten, een stand die begin mei werd bereikt.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets blijft zeer positief voor de AEX index en acht een stijging naar 757 punten zeer realistisch.

Het sentiment werd dinsdag vooral bepaald door mondiale inkoopdata. Die waren sterk. In Japan en China was in mei sprake van een verdere groei van de industrie.

In de eurozone nam de economische activiteit ook toe, wat volgens econoom Chris Williamson van Markit een "sterk economisch herstel betekent in het tweede kwartaal."

In de VS stegen de inkoopmanagersindexen voor de industrie in mei ook. Daar waarschuwde Williamson echter ook voor het ongekende tempo waarin de producentenprijzen oplopen, onder meer door de aanhoudende problemen in de leveringsketen.

Hoewel een indrukwekkende economische groei wordt verwacht tijdens de zomer, zijn de verwachtingen voor daarna inmiddels getemperd, aldus de econoom van Markit.

Dat gegeven zette de Amerikaanse tienjaarsrente licht hoger op 1,63 procent en drukte het sentiment in New York, waarop de AEX richting de slotbel ook iets van zijn winsten moest inleveren.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2243.

De WTI-olieprijs steeg 2,5 procent en handelde op 68,54 dollar. Vandaag kwam de OPEC+ bijeen om te praten over de huidige productie-afspraken. Die werden gehandhaafd, wat betekent dat de productie geleidelijk verder wordt opgevoerd.

Interessant was of OPEC+ al iets los zou laten over hoe zij aankijken tegen een eventuele terugkeer van Iran als olie-exporteur, volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. Dat gebeurde niet. Volgens Van Cleef is een terugkeer van Iran op de oliemarkt de grootste onzekere factor voor de OPEC+ en de olieprijs in de komende maanden.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Signify, met een winst van ruim 3 procent. De verliezen waren bescheiden. Met een min van 0,5 procent was Just Eat Takeaway de grootste daler.

ASML en ASMI stegen bijna een procent. Bank of America was in een sectorrapport positief over de twee aandelen. Sectorgenoot Besi won ruim 3 procent.

Aperam ging aan kop in de AMX en won 5 procent. PostNL leverde juist meer dan een procent in en was daarmee hekkensluiter. Aperam kreeg een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux.

Bij de kleine fondsen gingen B&S Group en Ordina aan de leiding, met plussen van zo'n 2 procent. Sif verloor ruim 2 procent.

Lokaal ging Envipco dik 23 procent hoger na het vrijgeven van kwartaalcijfers maandag nabeurs. Fastned steeg ruim 8 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot verdeeld, met bescheiden winsten voor de Dow en S&P en een klein verlies voor de Nasdaq.