'Olieprijs kan verder omhoog na handhaven afspraken OPEC'

(ABM FN-Dow Jones) Na een opvallend korte vergadering heeft oliekartel OPEC samen met zijn partners besloten om de huidige afspraken te handhaven, waarbij de productie in een geleidelijk tempo wordt verhoogd, en dit geeft zicht op hogere olieprijzen. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef in een reactie tegen ABM Financial News.

"Het was een opvallend korte meeting, met een voorzitter die opvallend weinig zei. Er is niet gesproken over Iran en over de productieniveaus voor alles na juli", aldus Van Cleef, die opmerkte dat OPEC voor het eerst in een jaar de markt zonder enige sturing laat. "En eerlijk gezegd is dat met de huidige hoge olieprijs ook niet zo raar."

Van Cleef ziet niet in waarom OPEC+ de verwachtingen zou temperen als zij nog kunnen profiteren van relatief hoge olieprijzen, zonder dat er momenteel marktaandeel wegsijpelt naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

De prijzen testen nu de technische weerstandsniveaus en met het huidige positieve sentiment op de financiële markten zou een verdere stijging richting 78 of zelfs 80 dollar per vat "niet raar zijn", volgens Van Cleef.

"Dat er voldoende productiecapaciteit aanwezig is om enige stijging te temperen wil nog niet zeggen dat OPEC+ die capaciteit ook volledig in zal zetten." Zolang marktaandeel niet wegloopt is daar immers geen reden toe, vindt de econoom, en is OPEC+ juist gebaat bij een klein tekort of de dreiging daarvan.

De prijs voor een vat West Texas Intermediate noteerde dinsdag na het besluit 2,7 procent hoger op 68,13 dollar. Brent werd 1,9 procent duurder.