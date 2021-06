Wolters Kluwer voltooit combinatie Prosoft met Alterdata Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer Tax & Accounting heeft bepaalde bezittingen van Prosoft in Brazilië samengevoegd met Alterdata in ruil voor een minderheidsbelang in het fusiebedrijf. De afronding van een eerder aangekondigd plan, maakte het Nederlandse databedrijf dinsdagmiddag bekend. De overeenkomst werd op 22 februari gesloten. Prosoft realiseerde in 2020 een omzet van 10 miljoen euro en telde 210 medewerkers. Bij de afronding werd een papieren verlies van 27 miljoen euro geboekt voor de devaluatie de Braziliaanse real tegenover de euro. Het Braziliaanse Prosoft werd in 2013 door Wolters Kluwer gekocht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

